Beklenen açıklama: Yurt dışından getirilen telefonlara el konulacak!

Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Ekim'de yapılan açıklamada birlikte yurt dışından telefon getirme şartı üzerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, 1 Kasım itibariyle artık denetimler başlayacak ve yasal sınır fazlası yurt dışı telefon Türkiye'ye sokulamayacak. Peki cihazlara ne olacak?

Yasal sınırın üstünde yurt dışı telefon getirilirse Türkiye'ye sokulmayacak! Peki cihazlar ne olacak?

Aşağıda linkini paylaştığımız haberde de söylediğimiz gibi, yurt dışından getirilen telefonların kontrolü için BTK ile Ticaret bakanlığı birlikte çalışacak. Denetimi ise gümrük muhafaza memurları tarafından yapılacak. Bugün ise detayları belli oldu.

Buna göre, yurt dışından daha önce 1 kez akıllı telefon getiren kişiler -pasaportlarına kaydettirmişlerse- 3 yıl içerisinde 2. bir cihazı ülkeye sokamayacak. 1 Kasım itibariyle yurt dışından gelen vatandaşların yanlarında veya çantalarında 2 veya daha fazla sayıda telefon bulunuyorsa BTK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan sistem üzerinden kontrolü sağlanacak.

Yurt dışından telefon getirme şartı değişti!

Örneğin, yurt dışına çıktınız ve yanınızda veya çantanızda bir telefon getiriyorsunuz. Bu durumda gümrük memurları sizi ofislerine davet ederek cihazın IMEI'sini ve sizin verilerinizi kontrol edecek. Eğer 3 yıl içerisinde başka bir cihaz alıp kaydettirdiyseniz ve yeni getirdiğiniz telefon daha önce Türkiye'de sinyal vermemiş, yani yurt dışından aldığınız kesinse ülkeye sokulmasına izin verilmeyecek.

IMEI kontrolündeki bir diğer neden ise bazı vatandaşlar cihazın kutusunu atarak Türkiye'den aldığım 2. cihazım diyerek ülkeye sokuyordu. Daha önce ülke içerisinde sinyal verip vermediğinin kontrolü yapılarak bu durum anlaşılacak. Tabii Türkiye'den aldığınız bir yurt dışı cihazı kaydettirmediyseniz ve daha önce SIM takmadıysanız ülkeye yeni gelmiş olarak kabul edilecek. Peki bu cihaza ne olacak?

Belirtilene göre, bahsi geçen yasal sınır harici telefonlar gümrük memurları tarafından muhafaza altına alınacak. Karşılığında ise ambar muhafaza makbuzu verilecek. Bu vatandaş eğer 3 ay içerisinde tekrar yurt dışına çıkacaksa, ülkeden ayrılırken telefonu yanında götürebilecek.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yurt dışından telefon getirildiği zaman yolcunun yanında bir telefonu varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk, birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabi tutuyorduk. BTK ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı.

Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız.

Daha sonra yolcumuz 120 gün içinde bu telefonu BTK sistemleri üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yolcumuzun yaptığımız kontrollerde son üç yıl içinde muafiyet hakkını kullandığını görürsek telefonunu gümrük ambarında muhafaza altına alıyoruz. Kendisine karşılığında ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz üç ay içinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına geri götürebiliyor.

Arkadaşlarımız yolcu beraberinde cep telefonu gördüğü zaman ofisimize davet edecekler, yapılan kontrollerde sistem üzerinde muafiyet imkanı varsa yolcumuz telefonunu alıp devam edecek. Muafiyet imkanı yoksa telefonunu emanet olarak gümrük ambarlarına bırakacaklar.

Bakanlar Kurulu kararına göre üç yılda bir telefon hakkı verilmiş durumda. Üzerinde kullandığı kişisel telefonda sorun yok. Halihazırda kullandığı telefonda sorun bulunmuyor ama onunla beraber getirdiği ilave bir telefonun muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kendi kullandığı telefonda sakınca yok, yakında gördüğümüz ikinci telefonda kontrolleri gerçekleştireceğiz. Amaç telefonun muafiyet hakkı yoksa yurt içine girişini engellemek."

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