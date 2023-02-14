Beklenen açıklama: Depremzedelerin kaybolan kimlikleri ne olacak?

6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrasında 8 gündür devam eden ve onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Peki enkazdan kurtulan depremzedelerin kaybolan kimlik kartı ne olacak?

Depremzedelerin kaybolan kimlik kartı ücretsiz çıkarılacak!

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Yüzden fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 (7.7 olarak revize edildi) büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

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An itibariyle, 8. günün akşamında, ölü sayısı 32 bin, yaralı sayısı ise 81 bin seviyesine gelmiş durumda. Yıkılan 6 bin 444 binaya ek olarak 29 bin 924'ünün de 3. bir depremde enkaza dönüşeceği söylendi. Buralarda yaşayan yüz elli bine yakın insan tahliye edildi.

Fakat birçoğu kimlik kartı başta olmak üzere tüm eşyalarını geride bırakmak zorunda kaldı. Bu nedenle deprem anında veya sonrasında kimlik kartı kaybolan depremzedelerin ücretsiz bir şekilde yenileme yapabileceği açıklandı.

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Deprem sonrasında kullanılabilecek siteler:

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

Bağış yaparken dikkat edin:

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