Beeper, Google Mesajları ile RCS entegrasyonunu sağlıyor

Tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirmeyi sağlayan bir uygulama olan Beeper, artık RCS ile Google Mesajları da destekliyor. Bu da demek oluyor ki artık Apple cihazlarda da iMessage dışında bir RCS hizmeti kullanılabilecek.

Tüm mesajlaşma uygulamalarını birleştirmeyi sağlayan bir uygulama olan Beeper, artık RCS ile Google Mesajları da destekliyor. Bu da demek oluyor ki artık Apple cihazlarda da iMessage dışında bir RCS hizmeti kullanılabilecek.

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RCS (Zengin İletişim Hizmetleri), Google'ın Apple'ı benimsemesi için zorladığı SMS'in güçlendirilmiş halidir. Cihazlar arasında uçtan uca şifreleme, okundu bilgisi, yazım göstergeleri ve daha fazlası gibi özellikleri mümkün kılıyor.

Android kullanıcıları RCS'i Google Mesajlar ile birlikte büyük ölçüde benimsemiş olsa da, Apple henüz kervana katılmadı. iPhone'lardaki iMessage, RCS ile aynı özellikleri sunuyor, ancak Android telefonlarla çapraz platform uyumluluğuna sahip değil. Beeper'ın yeni güncellemesi bunu değiştirecek.

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Bu, Google'ın Apple ile uzun süredir sürdürdüğü bir savaştı ancak hala tam anlamıyla kazanabilmiş değil. Zira RCS özelliğini iPhone'lara getirmek için önünde sonunda üçüncü taraf bir uygulama gerekti.

Peki bu özellik nasıl çalışıyor? Yeni başlayanlar için, özellik beta sürümünden çıktıktan sonra iPhone'larınızda RCS destekli Google Mesajlar elde etmek için Beeper uygulamasını indirmeniz ve kullanmanız gerekecek.

Beeper, RCS mesajlaşmasının emoji tepkileri gönderme ve almada harika çalıştığını belirtiyor. Yeni özellik iPhone kullanıcılarından gelen geri dokunuşları bile gönderiyor ve gösteriyor.

Bununla birlikte Beeper'ın düzeltmeye çalıştığı bilinen bazı sorunlar var. Görüntülü resim avatarları henüz görünmüyor, mesaj geçmişi henüz tam olarak senkronize edilmiyor, okundu bilgisi gruplar için desteklenmiyor ve yazım göstergeleri henüz aktif değil. Beeper'ın bu sorunları özellik beta aşamasından çıktığında çözmesi umuluyor.