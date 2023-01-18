Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli sevk tarihlerinin ardından askerlik yerleri de belli oldu.

Zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulama konumundaki bedelli askerlik ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. 6 aylık normal askerliğin aksine süresi 1 ay olarak belirlenen bedelli askerlikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan sevk tarihlerinin ardından askerlik yerleri de belli oldu. Peki bedelli yerleri nasıl sorgulanır?

Bedelli askerlik yerleri sorgulama

Bedelli askerlik yapmaya karar veren ve bankaya gerekli ücreti yatıran asker adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisi de askerlik yerleri. NTV'nin haberine göre MSB tarafından yapılan duyurunun ardından yeni yılda silah altına alınacak adayların askerlik yerleri belli oldu.

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak adayların sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler. Bedelli yerleri sorgulama işlemi için bu linke tıklayabilirsiniz.

Askerlik işlemleri resmen e-Devlet'e taşınıyor!

2023 yılında bedelli yapacak asker adaylarının sevk tarihleri ise şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

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