Bedelli askerlik yerleri belli oldu! Nasıl sorgulanır?
Teknoloji Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli sevk tarihlerinin ardından askerlik yerleri de belli oldu.
Zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulama konumundaki bedelli askerlik ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. 6 aylık normal askerliğin aksine süresi 1 ay olarak belirlenen bedelli askerlikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan sevk tarihlerinin ardından askerlik yerleri de belli oldu. Peki bedelli yerleri nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik yerleri sorgulama
Bedelli askerlik yapmaya karar veren ve bankaya gerekli ücreti yatıran asker adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisi de askerlik yerleri. NTV'nin haberine göre MSB tarafından yapılan duyurunun ardından yeni yılda silah altına alınacak adayların askerlik yerleri belli oldu.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak adayların sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler. Bedelli yerleri sorgulama işlemi için bu linke tıklayabilirsiniz.
Askerlik işlemleri resmen e-Devlet'e taşınıyor!
2023 yılında bedelli yapacak asker adaylarının sevk tarihleri ise şöyle;
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!