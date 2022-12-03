Bedavadan biraz pahalı! Samsung Galaxy M04 fiyatı sızdırıldı

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefonlar ile kullanıcıalrın karşısına çıkmaya devam ediyor. Samsung Galaxy M04 modelinin fiyatı sızdırıldı.

Samsung, Asya ve Avrupa pazarında satışa sunacağı uygun fiyatlı modeller için çalışmalarını hızlandırdı. Bütçe dostu olacağı belirtilen Samsung Galaxy M04 fiyatı sızdırıldı.

Samsung Galaxy M04 fiyatı sızdırıldı

Samsung, yeni modeli için MediaTek tarafından üretilen Helio G35 işlemci kullanacak. 12nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 8 adet 2.3GHz ARM Cortex-A53 çekirdek bulunuyor. Cihazın uygun fiyatlı olmasının en büyük sebeplerinden biri olan Helio G35 işlemcide 680MHz saat hızında çalışan PowerVR GE8320 grafik arabirimi mevcut.

Google Play Console'da ortaya çıkan bilgilere göre, yeni modelde 3 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunulacak. Cihazın depolama tarafında kullanıcılara ne sunacağı henüz bilinmiyor.

İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde bir adet ana kamera ve bir adet ultra geniş açılı lense yer verilecek. Uygun fiyatlı olduğu için Samsung Galaxy M04 modeli 4G LTE desteğiyle tanıtılacak.

Cihazın Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ekran çözünürlüğü ise 720 x 1600 piksel olarak belirtilmiş.

Cihazın ilk olarak Hindistan pazarında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Yakında tanıtılacağı belirtilen model, 8.999 rupi (yaklaşık 110 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

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