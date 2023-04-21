Bedava doğalgaz açıklaması sosyal medyaya damga vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada doğalgazın ısınmada 1 ay, sıcak su ve mutfakta ise 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Türkiye'nin doğalgaz için başlattığı proje kapsamında Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya ulaştırıldı. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından sosyal medya çalkalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedava doğalgaz açıklaması

Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada doğalgazın ısınmada 1 ay, sıcak su ve mutfakta ise 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. İlk etapta günde 10 milyon metreküp çıkarılacak doğalgazın ilerleyen dönemde ise 40 milyon metreküpe kadar çıkarılması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfak ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gaz, bir yıl süreyle ücretsiz olacak. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. #KaradenizGazı pic.twitter.com/vW2y2QCXa9 — İbrahim Kalın (@ikalin1) April 20, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecek. Önümüzdeki bir ay boyunca ise Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacak.

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Tam kapasiteye ulaşıldığında doğalgaz tesisinin ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unun karşılayabileceği belirtiliyor. Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervinin ise 710 milyar metreküpe ulaştığı ifade edilirken bu miktarın 35 yıl boyunca konutlardaki doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği ifade ediliyor.

Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Karadeniz'de çıkarılan doğalgazın karaya ulaşmasının ardından kısa sürede evlerimize ulaşması bekleniyor. Peki siz Erdoğan ve bedava doğalgaz açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.