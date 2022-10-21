BDDK, ticari kredi kullanım koşulunu değiştirdi!

Geçtiğimiz haziran ayında BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından yapılan açıklamayla birlikte ticari kredi kullanım koşulu adı verilen yeni bir düzenleme hayatımıza girdi. Bugün ise Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrasında kurallarda değişikliğe gidildi.

BDDK'dan ticari kredi kullanım koşuluna yeni düzenleme!

BDDK tarafından haziran ayında getirilen ticari kredi kullanım koşulu ile bankalar ve finansal kuruluşları dışındaki bağımsız denetime tabi şirketler, döviz varlıklarının karşılığı 15 milyon TL'nin üzerinde değilse kredi kullanımı sonrasında bu varlıklarını yine karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyecek şekilde tutmak zorundalardı.

Yani çekilen kredi ile yükseleceğini öngördüğü dövizi almaması isteniyordu. Bugün açıklanan bilgilere göre bu sınır 15 milyon TL'den 10 milyon TL'ye düşürüldü. Ayrıca nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10'unu geçen şirketlere uygulanan kredi sınırı yüzde 5'e çekildi. Bu nedenle 1 Kasım'dan itibaren müşterilerden tekrar beyan ve taahhüt alınacak.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar söyleniyor:

"Kurulun 21.10.2022 tarihli toplantısında 21.10.2022 tarih ve E-24049440010.07.02-65391 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında alınan 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının (10265 sayılı Karar) 1 inci ve 7 nci maddeleri ile anılan Kararın Ek-1'inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen "15 milyon TL" ve "yüzde 10" eşik değerlerinin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ve finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar "10 milyon TL" ve "yüzde 5" olarak uygulanmasına,

İşbu Karar çerçevesinde, 01.11.2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-1'inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan "30.06.2022" tarihinin "01.11.2022" olarak değiştirilmesine ve 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınmasına,

01.10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın işbu Karar öncesindeki mevcut hali ile uygulanmasına devam olunmasına,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."