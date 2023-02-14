BDDK'dan temassız ödemede yeni dönem! Artık şifre isteyecek

Müşterilerin izni dışında kullanımı azalmak isteyen BDDK, temassız kartların kullanımı ile ilgili yeni bir karar aldı.

Birçok kişinin kullandığı temassız ödeme yöntemi, oldukça kolaylık sağlıyor olsa da izinsiz kullanım için açık bir durumda olduğu aşikar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu konuyla ilgili yeni bir adım atıyor.

BDDK: "İlk temassız işlemlerde şifre girilmesi gerekecek"

Temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımı sorun olmaya devam ediyor. Bu konuda yeni bir adım atmak isteyen BDDK, temassız ödemelerde şifre isteyecek. Yeni döneme göre yapılan işlemin hacmine bakmaksızın ilk işlemde şifre girilmesi gerekecek.

BDDK'nın yaptığı açıklama;

Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür

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Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Temassız ödeme yöntemi, kaos ortamında kötüye kullanıma elverişli hale geliyor. BDDK, özellikle depremzede vatandaşların banka hesaplarını koyabilmek adına bu adımı atsa da kural, ülke genelinde uygulanacak.