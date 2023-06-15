BBS Teknoloji: Siber suçlar artık sadece devletlere yönelik değil

BBS Teknoloji Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bedir Sarı, siber suçların artık sadece devletlere yönelik olmadığını ve kritik altyapılara ve küresel şirketlere yönelik saldırıların hızla arttığını belirtti. Sarı, her kuruluşun siber tehditlere karşı uygun bir savunma stratejisi oluşturmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hızla dijitalleşen dünyada savaşın form değiştirdiğini ve siber savaşın artık ülkelerin kritik altyapıları ve işletmeleri için bir risk unsuru olduğunu vurgulan Sarı, "Her kuruluşun siber tehditlere karşı uygun bir savunma stratejisi oluşturmak hayati önem taşıyor" diye konuştu.

"PROAKTİF VE EYLEM ODAKLI BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRDİK"

Siber güvenlik şirketi BBS Teknoloji'nin 2018'den bu yana faaliyet gösterdiğini söyleyen Sarı, "Son zamanlarda geliştirdiğimiz yenilikçi stratejiler ve kurumsal dinamikleri ile siber güvenlik dünyasında öne çıkmaktayız. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan finans ve bilgi odaklı saldırılar karşısında, saldırgan kimliğiyle sistemleri sınayan Kırmızı Takım hizmetlerindeki başarıları ve savunma odaklı Mavi Takım hizmetlerine getirdiği yenilikçi yaklaşımlar geliştirdik. Saldırganları anlamanın en önemli yolunun yine bir saldırgan gibi düşünerek hareket etmekten geçtiğini ve alışılagelmiş hizmetlerin global pazarda yetersiz kaldığını düşünüyoruz. Siber güvenlik süreçlerine proaktif ve eylem odaklı bir yaklaşım geliştiren, bugün önde gelen şirketleri ve kritik altyapı noktalarını koruyan şirketimiz, dijital verilerin güvenliği, dijital veri kaybı önleme, güvenlik açığı analizi, siber güvenlik izleme, merkeziyetsiz güvenli iletişim gibi ürün ve hizmetleriyle kamu, bankacılık, finans, enerji, altyapı, sigorta, havacılık, telekomünikasyon sektörlerine hizmet veriyor" dedi.