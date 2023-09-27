BAYRAKTAR YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI

TEKNOFEST'in resmi açılışının ardından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretçilerin birlikte fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Bayraktar, gazetecilere de açıklamada bulundu. Bayraktar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında İstanbul ve Ankara'dan sonra güzel İzmir'deyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir şekilde büyük bir coşkuyla TEKNOFEST İzmir'de de kapılarını açtı. Az önce açılış törenimiz bitti. Sabah hava gösterilerimizin bir kısmı gerçekleşti. Öğleden sonra da hava gösterilerimiz gerçekleşecek" dedi.

YAĞMUR, TOLU TAŞIMA VE ÖNDEN KAYIT UYARISI

Meteorolojinin ilerleyen günlerde havanın zaman zaman yağmurlu olacağını gösterdiğini belirten Bayraktar, "Tüm İzmir'e, çevre illere meteorolojiyi kontrol ederek gelmelerini, tedbir almalarını, gerekirse yağmurluk, gerekirse şemsiyeleri unutmamalarını tavsiye ediyoruz. Toplu taşımayı tercih etmelerini, önden kayıt yaptırmalarını rica ediyoruz. Şu an 600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanlardan çok daha fazlası geliyor" dedi.

Gazetecilerin Elon Musk'ın gelip gelmeyeceğiyle ilgili sorusunu Bayraktar, "TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması, öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğin teknolojik trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. Dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik ve ticari maksatla yapılmayan TEKNOFEST aslında sessiz bir devrim bu anlamda, kendisini de bekleriz. Bu ruhu da yaşaması onun için de herhalde bir ilk olacaktır" diye cevapladı.

'MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA BAŞVURDU'

Milyondan fazla öğrencinin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu belirten Bayraktar, "Teknolojinin tüm sivil alanlarında, sağlıkta yapay zekadan inovasyona, dünyaya damgasını vuracak Türk projeleri çıkacak. Bu bayrağı çok daha öteye taşıyacaklar. İzmir'de biz ilk defa teknoloji yarışmalarımızın dışında TEKNOFEST girişim yarışmalarımızı başlattık. 10 kategoride yarışma düzenlenmişti, bunların 6'sı Ankara'da tamamlandı, 4'ü de İzmir'de devam ediyor. Bir anlamda 2018'den beri düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde amaçladığımız o kuşak teknoloji yarışmalarında yetişti. Kendi girişimlerini artık kurmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin dünyadaki taleplerin neler olduğuna yönelik sorusuna ilişkin Bayraktar, "Özellikle Akıncı'ya şu anda ciddi talep var. Kızılelma henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen dünyadan talep var. Biz herhangi bir devletle sözleşme imzalamadık. Bayraktar TB2 dünyada en yakın rakibinden bile 5 kat daha fazla biliniyor. Bayraktar TB2, 32 ülkeye ulaştı" diye konuştu.

Hande NAYMAN- Tolga TAHÇI/İZMİR,