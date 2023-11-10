Bayraktar TB3 SİHA, İlk Defa İniş Takımları Kapalı Uçtuğu 5. Test Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, test sürecinde önemli bir adım daha attı. İniş takımları kapalı şekilde gerçekleştirilen 5. test uçuşu başarıyla tamamlandı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Siha, ilk defa iniş takımları kapalı uçtuğu 5'inci test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor.

Milli Siha'nın orta irtifadaki sistem performansının ölçüldüğü 5'inci uçuş testi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 Siha, test uçuşu kapsamında orta irtifada gerçekleştirdiği performans testi sırasında ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu. Milli Siha, 6 saatlik başarılı uçuş testi sonucunda önemli bir eşiği daha atladı.

Zorlu şartlarda uçtu

Verilen bilgiye göre, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla uçan Bayraktar TB3 Siha, 4 Kasım'da Marmara bölgesini etkisini alan ve 130 km/sa hıza ulaşan güçlü lodos fırtınasının oluşturduğu zorlu hava koşullarına rağmen 3'üncü uçuş testinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Milli Siha, 8 Kasım'da yapılan 4'üncü uçuş testinde ise 6 saat havada kalarak yüksek ve düşük hızlarda sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Bayraktar TB3 Siha, Cumhuriyetin 100'üncü yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı.

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir'de sergilendi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yapılan törenlerde de TCG Anadolu'nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

TCG ANADOLU'dan ilk uçuş 2024'te

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

33 ülkeye ihracat

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2 SİHA için 32 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 8 ülke ile olmak üzere 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.