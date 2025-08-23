Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 Bin Feet İle İrtifa Rekoru Kırdı

Gelişmiş yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan Bayraktar TB2T-AI, 40 bin 23 feet'e çıkarak kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

GELİŞMİŞ yapay zeka ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, 40 bin 23 feet'e çıktığı uçuşla kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerinde bir başarıya daha imza attı. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde 40 bin 23 feet'e ulaşan Bayraktar TB2T-AI, kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

Haber: Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
