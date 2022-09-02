Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı!

Bugün ortaya çıkan bir listede Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edilen araçlar paylaşıldı. Peki toplam maliyeti ne kadar?

Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, hem yerli hem de uluslararası birçok rekoru kırarak ve ilki başararak tarihe geçmeyi başardı. Son olarak 500 bin uçuş saati ile rekor kırdı ve gökyüzünde yarım milyon saat kalarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Bugün ise Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçların doğrulanan listesi paylaşıldı.

Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar listesi!

Bayraktar TB2 SİHA'lar uzun zamandır TSK tarafından kullanılıyor. Fakat bu araçlar için geliştirilen MAM tipi özel mühimmatlardan sonra direkt olarak operasyon ve savaşlarda aktif rol oynadığını gördük. Tabii Azerbaycan, Libya ve Ukrayna gibi bu SİHA'yı satın alan ülkeler de benzer şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bugün ise Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar için uzun bir liste paylaşıldı. Burada yalnızca doğrulanan hava, kara ve deniz araçlarının yer aldığı belirtiliyor. Fakat liste dışındaki iddialara baktığımızda da neredeyse bir bu kadar daha askeri aracın yer aldığını söyleyebiliriz.

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İşte Suriye operasyonları, Libya iç savaşı, Karabağ zaferi ve Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan TB2'lerin imha ettiği hedefler ve araçlar…