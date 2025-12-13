Haberler

Milli İHA'ların yeni gözü ASELFLIR-600 performansını sergiledi

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-600 elektro-optik sistem ile etkileyici performans testine girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu başarının Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı gösterdiğini vurguladı.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile performans uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teste ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, bu başarının, ihtiyaç anında beklemeden ve yönlendirilmeden harekete geçebilen bir savunma ekosisteminin ürünü olduğunu vurguladı.

Geliştirilen sistemlerin zorlayıcı süreçlerde hızla hayata geçirildiğine dikkati çeken Görgün, "Bu sistemler, bugün dünyanın en ileri elektro-optik çözümleri arasında yer almakta, sahada güvenilirliği ve performansıyla kendini açıkça ispatlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli kameraların yalnızca bir ihtiyacı karşılamakla kalmadığını, Türkiye'yi bu alanda oyun kuran ülkelerden biri haline getirdiğini belirten Görgün, ulaşılan seviyenin kararlı bir iradenin, güçlü bir mühendislik aklının ve doğru zamanda alınmış stratejik kararların doğal sonucu olduğunu kaydetti.

"Kendi teknolojik yolumuzu inşa ediyoruz"

Görgün, "Bu vesileyle, bu başarının ortaya çıkmasına dolaylı ya da doğrudan katkı sunan tüm ülkelere de ayrıca teşekkür etmek gerekir. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve savunma sanayisi ekosistemimizi gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi sensörünü, kendi sistemini ve kendi teknolojik yolunu kararlılıkla inşa etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ASELSAN tarafından yapılan paylaşımda da sistemin yeteneklerine ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, ASELFLIR-600, SWIR ve gündüz kamera kanalı entegrasyonu ile zorlu koşullarda renkli ve yüksek detaylı görüntüleme yapıyor, lazer hedef işaretleme özelliğiyle hedefleme kabiliyetinde tam doğrulama sağlıyor.

Kaynak: AA / Ali Atar - Teknoloji
