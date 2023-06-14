Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen HGK ile test atışında hedefi tam isabetle vurdu

Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Tiha'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirilen test atışı da başarıyla tamamlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Bayraktar AKINCI Tiha, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu kapsamında ilk kez HGK-82 mühimmatıyla test atışı icra etti. Böylece HGK mühimmatı ilk kez bir insansız hava aracından atıldı. Kullandığı mühimmatlara bir yenisi daha eklenen Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığı arttı.

-Havacılık tarihinde bir ilk

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez 24 Nisan'da Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza atıldı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.