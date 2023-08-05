Baykar, Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda Yerini Aldı

Baykar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından açılışı yapılan Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda (NASTP) yerini aldı. Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Baykar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından açılışı yapılan Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda (NASTP) yerini aldı. Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman tarafından imzalandı. Selçuk Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Bayraktar AKINCI önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baykar, Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde 4 Ağustos Cuma günü resmi açılışı yapılan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda (NASTP) yerini aldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği açılış törenine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.

Akıncı önünde hatıra fotoğrafı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılış töreninde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek

Baykar tarafından kurulan "Baykar Teknoloji" Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacak. NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütecek olan Baykar Teknoloji, tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacak. Böylece Türkiye ve Pakistan'ın asırlara dayanan güçlü bağları yüksek teknoloji ile geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşınacak.

30 ülkeye ihracat

Baykar'ın NASTP bünyesinde gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile gelecekte yürütülecek kapsamlı iş birliğinin de temeli atıldı. Bu sayede Baykar, Pakistan ile geliştirdiği iş birliğini stratejik alanlarda daha da derinleştirecek.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 7 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. - İSTANBUL