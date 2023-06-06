Baykar'ın Milli İnsansız Hava Araçları TEKNOFEST'te Gövde Gösterisi Yaptı

Baykar'ın öz kaynaklarla ürettiği Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI insansız hava araçları, TEKNOFEST'te yakın kol uçuşu gerçekleştirerek büyük beğeni topladı. Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine 2024 yılında, TCG Anadolu'dan uçuş testlerine ise, 2025 yılında başlaması hedefleniyor. Baykar'ın ihracat oranı yüzde 99.3 olan Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

BAYKAR'ın öz kaynaklarla yerli ve milli olarak ürettiği insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI, ilk olarak Çorlu'daki test sırasında 24 Nisan 2023'te yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul semalarındaki gösteri büyük beğeni topladı. Dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşu, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te de teknoloji tutkunları tarafından takip edildi. TEKNOFEST kapsamında 1 Mayıs'ta F-16 savaş jeti, SOLOTÜRK ve F5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ilk defa filo konseptiyle uçtu. Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine 2024 yılında, TCG Anadolu'dan uçuş testlerine ise, 2025 yılında başlaması hedefleniyor.

SOLOTÜRK İLE YAKIN KOL UÇUŞU

Bayraktar KIZILELMA bir ilki gerçekleştirerek halka açık hava gösterisinde insanlı jet uçağı SOLO TÜRK ile yakın kol uçuşu yaptı. İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, yine TEKNOFEST kapsamında 1 Mayıs'ta F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın kol uçuşları beğeniyle takip edildi.

TCG ANADOLU'DAN UÇUŞ TESTLERİ 2025 YILINDA

AKILLI FİLO OTONOMİSİ

30 ÜLKEYE İHRACAT

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığıyla imzalanan anlaşma ile, Bayraktar TB2 için 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiyle başladı. Son ihracat anlaşması Romanya ile yapıldı. Böylece, Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girmiş oldu. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.