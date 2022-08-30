Baykar'dan bomba üstüne bomba!

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın öncülüğünde kurulan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı veya kısaca T3, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte her yıl Havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'i düzenliyor. Bu yıl da Samsun'da boy gösteren ve bugün itibariyle başlayan etkinlikte Baykar cephesinden MİUS- Bayraktar Kızılelma için motor konusunda bazı kritik açıklamalar geldi.

Bayraktar Kızılelma için motor tedarik edildi!

Bugün Teknofest'e katılım sağlayan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Burada kendisine Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam etmesi durumunda Bayraktar Kızılelma için planlanan motor tedarik sürecinin nasıl işleyeceği soruldu.

Selçuk Bayraktar ise Ukrayna'nın halihazırda çok sayıda motor teslimi yaptığını ve bu sürecin herhangi bir kesinti olmadan devam ettiğini söyledi. Buna ek olarak Akıncı B için de Ukraynalı Ivchenko'nun AI-450C motorlarını teslim ettiği, hatta bu versiyonların TSK envanterine alındığı biliniyor.

Teknofest heyecanı başladı! Bizi neler bekliyor?

Dolayısıyla Bayraktar Kızılelma prototipleri ve seri üretim modelleri herhangi bir motor tedarik sıkıntısı yaşamadan plana uygun bir şekilde geliştirilebilecek. Ayrıca ilk uçuşunu 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştireceği ve 2025'te envantere girdiğinde TCG Anadolu'dan inip kalkabileceği belirtiliyor.

Buna ek olarak, Bayraktar Kızılelma da Akıncı'da olduğu gibi A, B ve C şeklinde farklı yeteneklere sahip en az 3 versiyon ile karşımıza çıkacak. Bu araçlarda yine Ivchenko üretimi AI-25 varyantı olan AI-25TLT (16,5 kN) ve AI-322F (41 kN) kullanılacak.

Toplamda ise 4 prototip üretileceği belirtiliyor. Bunlar da 1 adet AI-25TLT Kızılelma-A, 1 adet AI-322F Kızılelma-B ve 2 adet AI-322F Kızılelma-C olacak. Şu ana kadar ise 20'den fazla sayıda motorun teslim edildiği yönünde bir iddia mevcut.

Buna ek olarak, gelecek dönemde tıpkı Bayraktar TB2, modellerinde olduğu gibi yerli motora dönüş yönünde de bazı çalışmalar var. Hatta TEI tarafından üretilen TEI-TF6000 turbofan motorunun önce 6.000 lbf (26,5 kN) sonra ise 10.000 lbf (44,5 kN) itki gücüne sahip versiyonları Kızılelma ile denenecek.

Haluk Bayraktar'dan kritik açıklama: F-16'nın yerini alacak!

Etkinliğin başladığı saatlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma/MİUS'un gelecek dönemde envantere girmesiyle birlikte F-16 jetlerinin yerini alabileceğini söyledi.

Bayraktar Kızılelma için paylaşılan ilk verilere baktığımızda aslında oldukça umut vadeden bir prototipin karşımıza çıkacağını görüyoruz. Zira bu hava aracı TB2 ve Akıncı'nın yapay zeka özelliklerinin yanı sıra F-16 ve F-35'te gördüğümüz bazı yenilikleri de beraberinde getirecek. Ayrıca SİHA'lara nazaran yüksek manevra kabiliyetine sahip olacak. Fakat bunun F-16'lar ile dog fight -it dalaşı- yapabileceği anlamına gelmediğini belirtelim.

Envantere alınacak ilk modellerin Subsonic yani 800+km hıza çıkması planlanıyor. Gelecek dönemde ise transonik (1000+ km/s) ve supersonic (1200+ km/s) modellerin karşımıza çıkması oldukça muhtemel. Ayrıca TB3'lerin de kullanılacağı TCG Anadolu amfibi hücum gemisine de iniş-kalkış yapabileceğini, F-16'larda kullanılan AESA radarına sahip olacağını ve F-35 gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyarak (ayrıca yapımında kullanılan malzemeler ve boyası sayesinde) düşük radar görünümüne sahip olacağını da söyleyelim.

Bayraktar KIZILELMA, yeni nesil savaş uçakları (F-35 ve MMU/TFX), insansız hava araçları (TB2- Akıncı, Anka ve AKSUNGUR gibi) ve istihbarat birimleri (AWACS uçakları) ile haberleşebilecek. Dolayısıyla onların gördüğü hedefleri kendi görüyormuş gibi hareket edip vurabilecek. Asli görevleri havadan karaya olacak. Tabii havadan havaya mühimmatlarını da taşıyacak. Fakat bu özelliğin savaş uçaklarına karşı değil, İHA-SİHA-TİHA ve helikopter benzeri hava araçlarına karşı kullanılması bekleniyor.

Özet olarak söylemek gerekirse, Bayraktar KIZILELMA (MİUS), MMU (Milli Muharip Uçak) üretilene kadar F-16'larla, üretildikten sonra da MMU'lar ile birlikte göreve çıkabilecek. Bzen onların yüksek maliyetli operasyonlarını üstlenecek bazen de gizli istihbarat görevlerine çıkacak. Gerekli görülen durumlarda ise taşıyabileceği çok çeşitli sayıdaki mühimmatı (14+) ile her türlü hedefi imha edebilecek.

Bu sebeple pek çok havadan karaya senaryoda F-16 ve F-35'lere Akıncı ve Hürjet'ten daha iyi bir alternatif olacağı tahmin ediliyor. Ancak havadan havaya görevlerde onların yerini en azından şimdilik alamayacak gibi duruyor. Tabii transonik ve supersonic modelleri geliştirilirse, o zamana kadar edinilecek tecrübe ile bilinen sınırları zorlayabilir.

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