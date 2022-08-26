Baykar'dan beklenen açıklama! Rusya'ya SİHA satılacak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almak, birlikte üretmek ve hatta teknoloji transferi yapmak istiyor.

Türkiye'de üretilen İHA ve Siha'lar tüm dünyadan ilgi görüyor. Hem TUSAŞ gibi devlete bağlı kurumlar hem de Baykar ve Lentatek (Vestel) gibi özel şirketler bu alanda teknoloji seviyesini en üst lige çıkarmaya başladı. Böyle olunca diğer ülkeler de satın almak için sıraya girmeye başladı. Hatta öyle ki Rusya bile Bayraktar TB2 almak ve ortak üretmek istediğini söyledi. Peki Baykar bu duruma sıcak bakıyor mu?

Rusya, Bayraktar TB2 istiyor! Baykar'dan yanıt geciktirmedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun bir süredir Türk İHA ve Siha'larını yakından takip ediyor. Hatta Ukrayna'dan önce Azerbaycan-Ermenistan savaşı ve Suriye'deki teröre karşı gerçekleştirilen operasyonlarda yakın merceğe aldı.

Libya iç savaşını da dahil edersek, 4 farklı cephede Bayraktar TB2 Siha'lar Rusya hava savunma sistemlerine karşı kendini kanıtladı. Hatta taktiksek seçimler neticesinde birçok kez üstünlük sağladığını bile söyleyebiliriz.

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Tabii hep 3. parti kuvvetler üzerinden bu karşı karşıya gelme durumu yaşandığı için Rusya'da ABD gibi çok fazla ciddiye almıyordu. Fakat Ukrayna'ya saldırmayacağını söyledikten birkaç gün sonra operasyon adı altında işgal kuvvetlerini soktuğu gün dikkate değer bir unsuru gözden kaçırdıklarını fark etti.

Öncelikle Bayraktar TB2'lerin saldırı kapasitesin aslında stratejik operasyonlara izin verdiğini belirtelim. Yani patlayıcı yükü yüksek mühimmatlar taşıyamıyor. ya da düşman hava unsurlarına karşı etkin bir saldırı yöntemi bulunmuyor.

Fakat kritik operasyonlarda düşman radarına kendini bir kuş sürüsü göstererek her adımını izleyebiliyor. Ayrıca gerektiğinde zırhlı bir aracı saf dışı bırakabilecek kadar patlayıcısı ve hassasiyeti olan mühimmatları kullanabiliyor.

Bu nedenle Ukrayna, Bayraktar TB2'leri özellikle Rus birliklerinin arka cephesini izlemek ve ikmal hatlarını vurarak saf dışı bırakmak için kullanıyor. Tabii belirttiğimiz gibi bazı durumlar kara kuvvetlerinin yeterli gelmediği ve düşman hava savunma sistemleri yüzünde sınırlı sayıdaki jetlerini riske atmak istemediğinde de tankları ve topçuları saf dışı bırakmak için kullandığını da gördük.

Rusya'nın ise elinde buna benzer bir sistem yok. Belki yüksek teknoloji üreten ülkeler için bu hava aracını geliştirmek o kadar zor olmayacaktır. Fakat 500 bin saat uçuş süresine ulaşmış ve kendini 4 cephede kanıtlamış bu sistemleri Türkiye ile birlikte üretmek Putin'in istekleri arasında yer alıyor.

Fakat Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bu duruma sıcak bakmadıklarını ve SİHA satışının ya da teknoloji transferi ile üretimin söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

Para ve maddi kaynaklar hiçbir zaman işimizde amaç olmadı. Ukrayna ile dostluğumuz ve işbirliğimiz uzun yıllardır devam etmekte. Bu nedenle bize ne kadar para teklif ederlerse etsinler, dürüst olmak gerekirse Moskova'ya SİHA vermek söz konusu olamaz.

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