Baykar'dan açıklama: Bu kişilere inanmayın!

Baykar, şirketin CEO'su Selçuk Bayraktar ile başka şirketlerin görsellerini bir araya getiren dolandırıcılara karşı uyardı.

Geride bıraktığımız şubat ayı tüm Türkiye için oldukça zorlayıcıydı. Yaşanan 2 büyük depremin ardından 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Yüz binden fazla kişi de şehir değiştirmek zorunda kaldı. Bu süreçte yeni dolandırıcıların ortaya çıktığını görüyoruz. Son olarak Baykar, adının kullanılmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Baykar: Adımızı kullanan dolandırıcılara inanmayın!

Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar ve şirketin adı birçok dolandırıcı tarafından insanları yanıltacak içeriklerde kullanıldı. Tabii yalnızca Baykar değil, kamuoyu güven oranı yüksek olarak görülen herkesi için benzer şekilde kötü amaçlarla kullanan dolandırıcılar mevcut.

Baykar ise konunun farkına erkenden vararak önemli bir açıklama yaptı. Burada isimlerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile birlikte anılarak insanlara işbirliği-ortaklık olduğu algısı yapılarak dolandırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Baykar'dan deprem bölgesine büyük bağış!

Baykar tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

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