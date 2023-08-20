Battlefield ve CoD'a elveda: Efsane savaş oyunu geri dönüyor!

Delta Force Hawk Ops için ilk fragman paylaşıldı. 90'ların efsane savaş oyunu serisi, çok oyunculu ve hikayeli moduyla geri dönüyor.

Savaş ve aksiyonları oyunları denince günümüzde akıllara Battlefield ve Call of Duty yapımları geliyor. Ancak 1990'lar ve 2000'lerin başında birçok oyun serisi bulunuyor ve bunlardan biri de Delta Force'tu. 14 yıl sonra ilk kez yeni bir fragman paylaşıldı ve Delta Force: Hawk Ops duyuruldu.

Delta Force: Hawk Ops için ilk fragman paylaşıldı

Uzun süredir sessizliğini koruyan Delta Force serisi, sürpriz bir yapımla yeniden oyuncuların karşısına geçmeye hazırlanıyor. 23 Ağustos'ta Gamescom 2023'te tanıtılacak Delta Force: Hawk Ops için heyecan veren ilk fragman ortaya çıktı.

Hawk Ops, TiMi Studio Group tarafından hazırlanıyor. 2016 yılında THQ Nordic'ten oyunun haklarını satın alan Çinli stüdyo, Call of Duty: Mobile'ın da geliştiricisi olmasıyla oyun dünyasında bir hayli popülarite kazandı.

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Delta Force: Hawk Ops için paylaşılan fragman, çeşitli savaş ortamlardaki yoğun çatışmaları gözler önüne seriyor. Oyunla ilgili çok fazla detay yer almasa da; Windows, yeni nesil konsollar ve mobil cihazlar için çıkış yapması bekleniyor.

Ayrıca oyunun Battlefield tarzında bir çok oyunculu yapıya sahip olması bekleniyor. Hawk Ops'un çok oyunculu sürümü ücretsiz olarak sunulacak. Ancak Black Hawk Down filminden esinlenen tek oyunculu hikaye modu da satışa çıkacak.

İlk Delta Force, 1998 yılında Windows'a özel bir savaş oyunu olarak piyasaya sürülmüştü, daha sonraki devam oyunları ise konsollara da gelmişti. Mali sıkıntılar yaşayan seri, TiMi Studio Group ile eski günlerine dönmeyi planlıyor. Daha fazla bilginin 23 Ağustos'ta paylaşılacağını belirtelim.

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