Başkent Üniversitesi öğrencileri trafik kazalarını önleyecek kamera sistemi geliştirdi

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sürüş sırasında sürücünün gözlerini takip ederek, uykuya dalma durumunda sesli ve yazılı uyarıda bulunan kamera sistemi geliştirdi. Sistem ile yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sürüş sırasında sürücünün gözlerini takip ederek, uykuya dalma durumunda sesli ve yazılı uyarıda bulunan kamera sistemi geliştirdi. Sistem ile yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kutay Orhan Tezcan, Ahmet Burak Şahin ve Aysu Doğa Demirhan, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Karaçor danışmanlığında trafikte kullanılacak ve güvenlik alanına yenilik getirecek bir proje geliştirdi. Öğrencilerin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğinde geliştirdiği kamera sistemi, sürüş sırasında sürücüde yorgunluk ve uykusuzluk durumunu tespit edip, uyarıda bulunuyor. Araç içine yerleştirilen kamera, sürücünün gözlerindeki küçülmeyi, göz kapaklarının açılıp kapanma aralığını takip ederek, uykuya dalma durumunda hem hoparlörden sesli, hem de LCD ekrandan yazılı uyarı yapıyor. Sistem ile uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'İNSANLARA FAYDASI OLSUN İSTEDİK'

Proje sorumlusu öğrencilerden Aysu Doğa Demirhan, gündelik hayatta insanlara faydalı bir proje geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Demirhan, Çıkış noktamız geliştirdiğimiz proje günümüzde kullanılabilsin, insanlara faydası olsun noktasıydı. Örneğin doktorların nöbetten sonra yorgun şekilde işten çıkıp araç kullandıklarında direksiyon başında uyuyakalmaları, uzun yol şoförlerinin direksiyon başında uyuyakalmaları ve maalesef bunun sonucunda oluşan yaralanmalar ve ölümlere ilişkin gözlemlerimiz de oldu dedi.

'UYARI MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR'

Bu sorunu çözmeye yönelik proje geliştirdiklerini ifade eden Demirhan, Projemiz yorgunluk ve uykusuzluk algılayan bir sistem. Direksiyon başındaki insanların uykusuzluğunu ve yorgunluğunu tespit eden küçük bir kamera geliştirdik. Bu kamera araç içine yerleştiriliyor ve kamera yüzümüzü tanımlıyor. Sürücünün gözünü algılıyor. Yazdığımız kod ile sağ ve sol gözümüzde 6 tane nokta belirleniyor. Göz açılıp kapanmasının, oradaki oranın bir ölçüsü var. Bu oran geçildiği zaman zaman sürücüye küçük bir LCD'de 'uykusuzluk tespit edildi' şeklinde hem yazı hem de hoparlörden sesli bir şekilde uyarı mekanizması devreye giriyor. Sitem hem maske hem de gözlüğü de algılayabilmekte. Prototipimiz mevcut. Arabaya hemen hızlı bir şekilde entegre edebileceğimiz basit bir sistem ifadelerini kullandı.