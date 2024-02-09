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Başkan Joe Biden deep fake vakalarıyla gündemde

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Başkan Joe Biden'ın sesi yapay zeka aracılığıyla taklit edilerek yanlış bilgiler verilerek oy verme kararları etkilenmeye çalışıldı. Deep fake ile Joe Biden taklidi yapan suçlu ortaya çıktı ve hukuki suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Başkan Joe Biden deep fake vakalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Biden'ın sesi yapay zeka aracılığıyla taklit edilerek 25 binden fazla telefon görüşmesi yapıldı. Bu görüşmelerde ise Amerikalı seçmenlere yanlış bilgiler verilerek oy verme kararları etkilenmeye çalışıldı.

Deep fake ile Joe Biden taklidi yapan suçlu ortaya çıktı!

New Hampshire Polis Departmanı'nın yaptığı araştırma neticesinde, bu kandırmacanın Teksas'taki Life Corporation firması tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Şirketin başında ise Walter Monk bulunuyor. Bunun ardından firmaya birçok hukuki suçlama yöneltildi. Bu suçlamaların başında ise yalan yanlış bilgiler üreterek seçmenlerin oy verme kararını değiştirme teşebbüsü geliyor. Eğer şirket bu suçlamadan dolayı hüküm giyerse, Monk ve diğerleri çok ağır bir tazminata, hatta hapis cezasına mahkum olabilir.

Yapay zekalı sahte Biden, Amerikalı seçmenlerden gelecek seçimlerde oy kullanmamalarını istemişti. Ancak bu istek oldukça ters tepmiş gibi görünüyor. Bu sahteciliğe maruz kalan birçok seçmen, olayın ardından seçimde oy kullanmak için daha da hırslandığını söyledi.

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Ayrıca yine Teksaslı Lingo Telecom şirketi de deep fake sahteciliği konusunda büyük suçlamalara maruz kaldı. Bu şirketin de Life Corporation gibi büyük bir hukuki suçlamayla karşı karşıya olduğu söyleniyor. Bu davalar sonucunda ise gelecek emsal olacak devasa cezaların verilebileceği iddia edildi.

Peki siz Biden deep fake vakaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

New Hampshire Joe Biden Suç Hukuk Teknoloji Politika Güncel Haberler

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