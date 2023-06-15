Basın Bülteni Hizmeti Alarak Markanızı Daha Geniş Kitlelere Ulaştırın

Markaların ürün ve hizmetlerini, önemli yeniliklerini duyurabileceği birçok kanal var. Basın bülteni ise sağladığı çok yönlü etkiyle diğerlerine göre bir adım önde. Online haber platformlarında doğal bir şekilde yayılma özelliğiyle, harcanan bütçeye göre çok iyi bir dönüşüm yaratma potansiyeli sunan basın bültenleri, birçok markanın tercihi oldu. Peki basın bülteni faydaları nelerdir?

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Markaların ürün ve hizmetlerini, önemli yeniliklerini duyurabileceği birçok kanal var. Basın bülteni ise sağladığı çok yönlü etkiyle diğerlerine göre bir adım önde. Online haber platformlarında doğal bir şekilde yayılma özelliğiyle, harcanan bütçeye göre çok iyi bir dönüşüm yaratma potansiyeli sunan basın bültenleri, birçok markanın tercihi oldu. Peki basın bülteni faydaları nelerdir?

MESAJINIZI İÇERİĞİN GÜCÜYLE VERİN

İçerik pazarlama, insanlara en etkili şekilde ulaşabileceğiniz kanallar içinde yer alıyor. Basın bültenleri, bir reklam içeriğinden ziyade haber değeri barındıran, insanların ilgisini çeken içeriklerdir. Profesyonel basın bülteni yazımında markanın vermek istediği mesaj, hedef kitle, mecra dikkate alınır. Ortaya çıkan sonuç, marka için uzun yıllar boyunca değer yaratacak bir içeriktir. Bir basın bülteninin sağladığı temel katkılar şöyle sıralanabilir:

Online ve konvansiyonel medya kanallarında yer alma fırsatı yakalarsınız

Potansiyel müşteriler için güven seviyesi artarken, bilinirlikte artış olur

Düşük bütçeyle, geniş bir hedef kitleye ulaşabilirsiniz

Kriz yönetimi gibi kritik anlarda markanızı doğru bir şekilde anlatabilirsiniz

İnsanların gözünde kurumsal marka algınızı sağlamlaştırırsınız

Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve ANKA Haber Ajansı gibi ajanslar üzerinden servis edilen bültenler, yüzlerce yayıncıda yer alabiliyor. Bunun haricinde, basın bülteninin belli mecralara doğrudan servis edilmesi, hedef kitleye doğrudan ulaşma fırsatı veriyor. Örneğin, yeni bir ürününü tanıtmak isteyen yazılım firması, Türkiye'nin en büyük teknoloji haber platformlarında yer alabilir. Proje lansmanı yapan bir inşaat firması, her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ulusal haber sitelerinde bülteniyle hedef kitlesine ulaşabilir.

BÜTÇENİZİ EFEKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANIN

Basın bülteni hizmeti almanın en önemli yanlarından biri de, harcanan bütçeye göre yüksek bir dönüş almaktır. Mecra odaklı bülten yayını, markaların istedikleri kitle segmentine ulaşmasını sağlıyor. Ancak DHA veya İHA gibi büyük haber ajansları üzerinden servis edilen basın bültenlerinin farklı avantajları da oluyor. Binlerce haber sitesinin abone olduğu ajanslara servis edilen içerikler, doğru noktaya temas ettiğinde milyonlarca kişiye ulaşabilir. Ajanslara servis edilen içeriklerin sahip olduğu haber değeri, okunma potansiyeli mecraların haberi kullanmasını sağlıyor. Basın bülteni pazarlama modelinde bu durum, yansıma olarak geçiyor. Örneğin, X lira bütçe ile ajansa servis edilen bir bülten, 80'e yakın haber sitesi tarafından alınabilir. İçeriğin gücüne göre, 80 mecradaki yayının maliyeti bülten maliyetinin çok üzerine çıkabiliyor.

BACKLİNK ALARAK WEB SİTENİZİN SEO GÜCÜNÜ ARTTIRIN

Basın bültenlerinde, web siteniz veya sosyal medya hesaplarınızın bağlantısı yer alabilir. Tüm basın bültenlerinde link yer almayabilir ancak birçok mecra, sınırlı sayıda bağlantıya izin veriyor. Basın bültenlerinde backlink yer alması, arama motoru optimizasyonu tarafında ciddi avantaj elde etmenizi sağlayacak. Google algoritmasına göre, bir internet sitesinin aldığı bağlantılar hala ciddi bir öneme sahip. Özellikle, domain otoritesi (DA) yüksek web sitelerinde yer alan linkler, web sitenizi ilgili anahtar kelimelerde ön plana çıkarabilir. Basın bülteninde link alımına olanak tanıyan haber siteleri sayesinde, Google'da üst sıralara daha kolay çıkabilirsiniz.

Exclion, dijital pazarlama çözümleri alanında uzun yıllardır hizmet veriyor. Basın bülteni hizmeti alarak, hem marka bilinirliğinizi artırabilir hem de backlink alarak SEO gücünüzü artırabilirsiniz. Ulusal, yerel yüzlerce haber sitesi, teknoloji, sağlık, finans, İngilizce gibi kategorilerde yüzlerce blog sitesi Exclion basın bülteni network'ünde yer alıyor.

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