Başarılı Olmanın Sırrı: Güçlü İrade

Hayatta başarılı olmak için en önemli faktör nedir? Birçok kişi zekadan bahsedebilir ancak son araştırmalara göre güçlü bir irade hayatta başarı için en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Peki nasıl daha güçlü bir iradeye sahip olabilirsiniz? İşte birkaç araştırmadan kolayca uygulayabileceğiniz ipuçları…

İdrarınızı tutun

Birleşik Krallık'ın eski Başbakanı David Cameron, ilginç şekilde bu stratejiyi önemli toplantılardan önce kullandığını iddia ediyor.

Fikir şu: Beyin bir görev üzerinde öz denetim uygularken, bu disiplin diğer görevlere de yayılıyor.

Örneğin bir çalışmada, bazı katılımcılara birkaç bardak aromalı su içiriliyor. Tuvalete gitme ihtiyaçları oluştuğunda da onlara para kazanmak için iki alternatif sunuluyor:

Tuvalete gitme ihtiyacı olan katılımcıların, daha küçük ama hemen verilecek bir ödülü reddettikleri ve bekleyerek daha sonra verilecek büyük ödül kazanmayı seçme eğilimine girdikleri görülüyor. Bu uygulama klasik bir irade gücü testi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Psychological Science

Üzerine bir gece uyuyun

Psikologlar, irade gücünü "sınırlı bir kaynak" olarak değerlendiriyorlar. Yani gün boyunca bu kaynağı tüketebilirsiniz.

Öz denetimimizin ne zaman sınanacağını her zaman kontrol edemesek de, bir araba almak ya da evliliği bitirmek gibi büyük bir karar verirken üzerine bir gece uyumak iyi bir fikir olabilir. Aksi takdirde, sabah uyandığınızda pişmanlık duyabilirsiniz.

Kaynak: Psychological Science

Biraz şekerle enerji patlaması

Öz denetim, beynin enerji rezervlerini tüketiyor. Bu da aç olduğunuzda daha zayıf iradeli olmanız anlamına geliyor.

Bir araştırma, yargıçların öğle yemeğinden hemen önce daha aceleci kararlar verme eğiliminde olduklarını gösterdi.

Bu da akşam yemeğine doğru neden daha kolay sinirlenip "açken öfkelenme" (İngilizce'de "hangry") yaşadığımızı açıklayabilir. Ancak basit bir tatlı içecek enerji desteği sağlayabilir ve beyinsel rezervlerinizi yenileyebilir.

Bu arada sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışıyorsanız şekerli içecekler tüketmek pek de iyi bir strateji olmayabilir.

Kaynak: PNAS

Gülün

İrade gücü gün boyunca ve açlıkla birlikte zayıflayabilir, ancak onu yenilemenin yolları da yok değil. Burada mizah bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, komik videolar izleyen kişilerin sonrasında dürtülerini daha iyi kontrol edebildiklerini ortaya koydu. Örneğin bu kişiler, sağlıklı olduğu söylenen ama tadı kötü bir içeceği içmeye daha çok istek duydu.

Kaynak: Journal of Experimental Social Psychology

Meditasyon yapın

Genelde nihai hedefinize odaklanmış olduğunuz için, öz denetim çoğu zaman bazı zorlayıcı duyguları bastırmayı gerektirebilir. Neyse ki, farkındalığa dayalı düşünme duygularınızı dengelemenize yardımınıza koşabilir.

Böylece kendi çıkarınızdan sapmadan uygun şekilde davranmaya devam edebilirsiniz.

Kolay bir meditasyon tekniği olarak, dikkatinizi vücudunuzun farklı bölgelerine yönlendirebilir ve meditasyona geçerek her bölgede hissettiğiniz duyulara ayrı ayrı odaklanabilirsiniz.

Kaynak: Consciousness and Cognition

Kendinizi suçlamayı bırakın

Zihnimiz, suçluluk duygusunu otomatik olarak hazla ilişkilendiriyor. Bu nedenle de keyif almamamız gerektiğini bildiğimiz şeyler bize daha cazip gelebiliyor.

Öte yandan, biraz suçluluk duymadan kendinizi şımartmak, kararlılığınızı korumanıza yardımcı olacak bir 'mola' etkisi yaratabilir.

Dolayısıyla eğer kendinizi bir kararınızı bozarken bulursanız, kendinize o kadar da yüklenmeyin. Bunu sadece küçük bir sapma olarak görün ve kendinizi yenilenmiş ve sizi yeniden mücadeleye hazırlayacak bir an olarak düşünün.

Kaynak: Journal of General Psychology