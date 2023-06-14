Bangladeş'te Güneş Enerjili Balık Çiftliği Faaliyete Geçti

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 302 kilometre kuzeybatısındaki Chapinawabganj bölgesinde bulunan güneş enerjili balık çiftliği, ulusal elektrik şebekesine bağlanmış durumda faaliyet gösteriyor. Joules Nawab Yüzen Güneş Santrali, balık yetiştiriciliği ve güneş enerjisi üretiminin bir kombinasyonu olarak öne çıkıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 302 kilometre kuzeybatısındaki Chapinawabganj bölgesinde bulunan güneş enerjili balık çiftliği, ulusal elektrik şebekesine bağlanmış durumda faaliyet gösteriyor.

Joules Nawab Yüzen Güneş Santrali, balık yetiştiriciliği ve güneş enerjisi üretiminin bir kombinasyonu olarak öne çıkıyor.

Santral, 22.000 metrekarelik bir alanı kaplayan insan yapımı bir gölette, özel tasarlanmış yüzer platformlara monte edilen çok sayıda güneş panelinden oluşuyor.

Santralde, Çin'in yenilenebilir enerji şirketi Sungrow'dan alınan şamandıralar, JA Solar'dan alınan güneş panelleri ve Alman SMA Solar Technology'den alınan dönüştürücüler kullanılmış.

Joules Power Limited şirketi mühendislerinden Md Mizanur Rahman, santralin işletmesinden ve bakımından sorumlu.

SES 1 (Bengalce): MD MİZANUR RAHMAN, Joules Power Limited Şirketi'nde mühendis:

"Bangladeş'te göletlerde aynı anda balık yetiştiren ve elektrik üreten ilk şirketiz. Burada üretilen elektrik Nawab Atto Çeltik Değirmeni'nde kullanılıyor ve geri kalanı ulusal elektrik şebekesine veriliyor.

Güneş enerjisi santralimizde 1.500'ü yüzer, geri kalanı ise çatıya monteli olmak üzere 3.700 güneş paneli kullanıldı. Altısı yüzer olmak üzere toplam 15 adet dönüştürücümüz var.

Bu cihazlar uzun süreli hizmet ömrü sunuyor. Güneş panellerinin 30 yıllık garantisi var. Aslında uzun zamandır balık yetiştiriciliği ve enerji üretiminin aynı anda yapılıp yapılamayacağını deniyorduk.

Balıklar zarar görmesin diye uzun zamandır onları izliyor ve sahipleriyle görüşüyoruz."

SES 2 (Bengalce): ABDUL MOMİN, Nawab Grup'ta idari personel:

"Biz daha ziyade balıkçılık yapıyoruz. Burada küçüklü büyüklü yaklaşık 50 göletimiz var. Temel amacımız ise balık yetiştiriciliğine ek olarak elektrik üretmek.

Balık yetiştiriciliğine zararımız yok. Şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Umarım gelecekte de kötü bir şey olmaz. Şimdiye kadar olumsuz bir durum yaşanmadı, iyi şeyler olmasını umuyorum.

Güneş santralinde uzun ömürlü ve kaliteli Çin ürünleri kullandık. Çin ürünlerinin kalitesi kanıtlandı ve en iyisini umut ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)