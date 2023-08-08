Baltık Bölgesindeki En Büyük Rüzgar Çiftliğinin İnşasına Estonya'da Başlandı

Estonya medyasında yer alan haberlere göre, Estonya'nın güneybatısındaki Parnu şehrinin Tootsi kasabasında, toplam 38 türbinden oluşacak 255 megavat kapasiteli rüzgar çiftliğinin inşasına başlandı. Çiftliğin 2025'te tamamlanması ve Estonya'nın elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Yatırım tutarı ise 350 milyon avro olarak açıklandı.