Baltık Bölgesindeki En Büyük Rüzgar Çiftliğinin İnşasına Estonya'da Başlandı
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Estonya medyasında yer alan haberlere göre, Estonya'nın güneybatısındaki Parnu şehrinin Tootsi kasabasında, toplam 38 türbinden oluşacak 255 megavat kapasiteli rüzgar çiftliğinin inşasına başlandı. Çiftliğin 2025'te tamamlanması ve Estonya'nın elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Yatırım tutarı ise 350 milyon avro olarak açıklandı.
Baltık bölgesindeki en büyük rüzgar çiftliğinin inşasına Estonya'da başlandı.
Estonya medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rüzgar çiftliği ülkenin güneybatısındaki Parnu şehrinin Tootsi kasabasında inşa edilecek.
Toplam 38 türbinden oluşacak 255 megavat kapasiteli çiftliğin 2025'te tamamlanması ve Estonya'nın elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor.
Çiftlik için yatırım tutarının 350 milyon avro düzeyinde olacağı kaydedildi.