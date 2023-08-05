Baldur's Gate 3, Steam'de en çok satan oyunlar listesinin başına adını altın harflerle yazdırmış durumda. Oyunun çıkışının hemen ardından büyük bir başarı yakaladı ve eş zamanlı oyuncu sayısıyla dikkat çekti.

İkincisi bundan tam 23 sene önce çıkan Baldur's Gate serisinin son oyunu Baldur's Gate 3, sonunda dün itibariyle resmen erken erişimden çıktı. Rol yapma oyunlarının atalarından olan Baldur's Gate 3, beklenilenin aksine çıkar çıkmaz Steam'in dengelerini alt üst etti ve büyük bir başarı yakaladı.

Baldur's Gate 3, Steam'de en çok satan oyun oldu

Larian Studios'un geliştirdiği Baldur's Gate 3, şu anda Steam'deki en çok satan oyunlar listesinin başına adını altın harflerle yazdırmış durumda. Tabii ki bu listenin sürekli aynı kalmadığını ve değiştiğini belirtmek gerek. Ancak asıl başarı, oyunun çıkışının hemen ardından bu unvanı kapması.

Baldur's Gate 3'ün Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı 472.136 ile pik yaptı. Bu da oyun camiasının büyük bir kısmını şaşırttı zira zorlu bir tek oyunculu ve oyun içi satın alım barındırmayan bir rol yapma oyununun, oyun içi satın alımlarla dolu bir oynaması ücretsiz oyun deryasının içinden sıyrılması pek beklenen bir şey değil.

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Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2'yi hariç tuttuğumuz durumda, ki bu iki oyun sürekli olarak ilk iki sırada yer alıyor, bu Baldur's Gate 3'ü şu anda Steam'de en çok oynanan oyun yapıyor.

Ancak 2023'ün başarılı çıkış yapan oyunları arasında Baldur's Gate 3, ikinci sırada kalıyor. Bu noktada liderlik hala Şubat ayındaki çıkışında anlık 879.308 oyuncuya ulaşan Hogwarts Legacy'nin elinde bulunuyor.

Sorry https://t.co/m2PxYBNNsl — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 3, 2023

Hatta Baldur's Gate 3'ün çıkışı o kadar sükse yarattı ki, Steam'in sunucularında bazı çökmeler yaşandı. Ön yükleme seçeneği olmayan 122 GB'lık bir oyun olan Baldur's Gate 3'ün Steam sunucularına ne kadar fazla yük bindirdiğini tahmin zor olmasa gerek.

Oyunun geliştiricisi Larian'ın patronu Swen Vincke, bu çökmeden ötürü hem Steam'den hem de oyunculardan özür dilediği, başarının verdiği o gizli tebessüm ile birlikte hafif kinayeli bir gönderiyi paylaştı.