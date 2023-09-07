Baldur's Gate 3 PlayStation'a gelir gelmez yüzde 80 zamlandı

Son dönemin en çok konuşulan oyunlarından birisi olan Baldur's Gate 3, PlayStation için çıkış yaptıktan sonra yüzde 80 oranında zamlandı. Oyunun fiyatı şu an PC versiyonundan daha pahalı.

Son dönemin en çok konuşulan oyunlarından birisi şüphesiz Baldur's Gate 3. Larian Studios tarafından geliştirilen ve Dungeons & Dragons masaüstü rol yapma sistemine dayanan oyun, çıktığı ilk günden itibaren Steam listelerini alt üst etmeyi başardı ve adından fazlasıyla söz ettirdi. PC'nin ardından yavaş yavaş diğer platformlara da gelmeye başlayan oyun 6 'Eylül itibariyle PlayStation için çıkış yaptı. Ancak öylesine tatsız bir gelişme yaşandı ki, oyun PlayStation'a gelir gelmez yüzde 80 oranında zamlandı.

Baldur's Gate 3 çıktığı gibi yüzde 80 zamlandı

Baldur's Gate 3 şu an için PlayStation Store'da standart ve Deluxe sürümüyle satışta. İlk etapta sırasıyla 699 ve 799 TL'den satılan oyunun fiyatı dün yapılan zamla birlikte 1.249 ve 1.499 TL'ye kadar çıktı. Yüzde 80 oranında zamlanan PlayStation sürümü, şu an için PC versiyonu daha pahalıya satılıyor.

Baldur's Gate 3, Türkiye'deki fiyatlandırması (maalesef PlayStation hariç) ve Türkçe dil desteğiyle birlikte Türk oyuncuların gönlünde taht kurmayı başardı. Oyun, zar atmalı bir rol yapma oyunu olmasına rağmen tüm dünyada büyük bir popülariteye kısa sürede kavuştu. Aynı zamanda Metacritic'ten 97 puan alarak tüm platformlarda 2023'ün en iyi değerlendirmeye sahip oyunu olmayı başardı.

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Oyunun PC sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

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