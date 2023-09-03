Baldur's Gate 3 PlayStation 5 için çıkıyor

Geçtiğimiz ay Windows için çıkış yapan Baldur's Gate 3, PlayStation 5 için çıkış tarihiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Oyunun erken erişim ve çıkış tarihi 6 Eylül olarak belirlendi.

Geçtiğimiz ay Windows için çıkış yapan Baldur's Gate 3, nihayet PlayStation 5 için çıkmaya hazırlanıyor. Geliştirici Larian Studios tarafından paylaşılan fragmanla birlikte oyunun erken erişim ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar belli oldu.

Baldur's Gate 3 PS5 için 6 Eylül'de çıkıyor

Larian Studios, ilk olarak 2020 yılında Baldur's Gate 3'ün açık betasını başlattı ve oyunu belirli kullanıcılara açtı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise oyunun tam sürümü Windows bilgisayarlar için sunuldu. Son olarak, yeni fragman ise 6 Eylül'de PlayStation 5'e geleceğini ortaya koydu.

Baldur's Gate 3'ün Collector's Edition veya Digital Deluxe Edition sürümlerini ön siparişle satın alan PS5 sahipleri şu anda oynamaya başlayabilir. Tam PlayStation 5 sürümü ise 6 Eylül'den itibaren tüm oyunculara sunulacak.

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Oyunun Xbox'a ne zaman geleceğiyle ilgili net tarih verilmedi. Ancak Larian Studios CEO'su Swen Vincke, Baldur's Gate 3'ün bu yıl içinde, muhtemelen Ekim ve Kasım aylarında, Xbox Series X/S için sunulacağını belirtti.

Baldur's Gate 3'ün temel sürümü 699 TL'den PlayStation Store'dan satın alınabilir PlayStation Plus'a ne zaman ekleneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Metacritic'ten 96 puan almayı başardığı için, şans vermenizi öneriyoruz.

Öte yandan, Steam kısa süre önce Türkiye'de haftanın en çok satanlarını açıkladı. Birinci sırada CS: GO olsa da, Baldur's Gate 3'ün ikinci sıraya yerleştiği görüldü.

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