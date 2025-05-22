Baktek, Sürdürülebilir Teknolojilere Yatırım Almaya Devam Ediyor

Baktek, Sürdürülebilir Teknolojilere Yatırım Almaya Devam Ediyor
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Sürdürülebilir çevre teknolojileri üreten Baktek, Pragma Capital Partners'tan (PCP) yeni bir yatırım aldı. Şirket, atık suyun yeniden kullanımı ve karbon salımını azaltma hedefleri doğrultusunda yeni çözümler geliştirecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR çevre teknolojileri üreten Baktek, Pragma Capital Partners'ın (PCP) Teknoloji Fırsatları Fonu'ndan ikinci kez yatırım aldığını duyurdu. Yeni tura PCP Danışma Kurulu Üyesi ve VANSAN eski CEO'su Murat Can Ertöz ile Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

Bak-Tek, atık suyun yeniden kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve minimum enerji ile maksimum verim hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2023'te PCP'den yatırım alan şirket, bu başarının ardından PCP Teknoloji Fırsatları Fonu ile Murat Can Ertöz ve Haluk Bayraktar'ın katılımıyla yeni bir yatırım turunu daha tamamladı.

Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Bak-Tek CEO'su Alp Taşan, "Çevre teknolojileri alanında sürdürülebilir çözümler sunan lider ürünümüz BioGuy II'den sonra, yeni yatırımla birlikte big datayı kullanarak izlenebilir veriler sunan yeni çözümlere odaklanacağız. Öte yandan yeni pazarlardaki büyümemizi hızlandıracak yüksek etkili ürünlerimizin daha geniş coğrafyalarda operasyonel büyümesine katkıda da bulunacak" dedi.

'BU GÜÇLÜ EKİPLE İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEKTEN MUTLUYUZ'

PCP Yönetici Ortağı Özlü Yalaza ise yeni yatırım hakkında şunları söyledi:

"Bak-Tek'in geliştirdiği teknoloji çözümleri, yalnızca Türkiye'de değil küresel pazarda da büyük ilgi görüyor. Yeni ürünlerin Ar-Ge süreçlerini hızlandırmak ve uluslararası büyümeyi desteklemek adına Alp Taşan liderliğindeki bu güçlü ekiple işbirliğimizi derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz."

YILLIK 142 TON KARBON AYAK İZİ SIFIRLANDI

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bak-Tek, ticarileştirdiği BioGuy II teknolojisi geleneksel atık su arıtma sistemlerindeki yüksek enerji tüketiminin önüne geçiyor, fabrikalarda yıllık yaklaşık 142 tondan fazla karbon salımının önüne geçerek sürdürülebilirlik anlamında önemli bir çevresel etki yarattı. Otelcilik sektöründe ise atık bertaraf maliyetlerini optimize ediyor, atık suyun dönüştürülerek bahçe sulamada yeniden kullanımına olanak sağlıyor. Bu teknoloji, yakın gelecekte yaşanması öngörülen su kıtlığına karşı da alternatif bir çözüm olarak öne çıkıyor.

"Ana ürünlerinden BioGuy II otellerden fabrikalara, AVM'lerden evsel atık arıtma sistemlerine kadar farklı sektördeki alanlarda atık suyu arıtmak için kullanılıyor. Zoi Environmental Technologies iştirakiyle birlikte Bak-Tek çözümlerini, şu anda Türkiye, Slovenya, Mısır, Avrupa Birliği ülkeleri ve Körfez bölgesindeki pazarlarda başarıyla müşterileriyle buluşturuyor. Suyun ortak değer olarak önem kazandığı ve kaynakların hızla azaldığı günümüzde, pazardan aldığı talepler de her geçen gün artıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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