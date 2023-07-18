Bakırlar Enerji Güneş Panelleri Üretim Sürecini Gözler Önüne Seriyor

Son yılların yükselen enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Bakırlar Enerji'nin fabrikasında güneş panellerinin nasıl üretildiğine yakından baktık.

Son yılların yükselen enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Teknoloji ile birlikte giderek büyüyen bu sektörde Bakırlar Enerji'nin fabrikasında güneş panellerinin nasıl üretildiğine yakından baktık.

Türkiye'de güneş paneli nasıl üretiliyor?

Bakırlar Enerji, Bakırlar Tekstil'den gelen üretim tecrübesiyle 2023 başında üretimlerine başlamıştır. Şu anda entegre fabrikalarında güneş enerji santralleri bulunmaktadır ve otoparklarına yakın zamanda e-şarj istasyonu kurmayı planlamaktadırlar. Ayrıca yapımı devam eden sahalarıyla yaklaşık 50 MW kapasiteye sahip güneş enerji santralleri inşa etmektedirler. Kaliteli hammaddeler ve son teknoloji makine parkuru kullanarak güneş panelleri üretiyor.

Üretimde half-cut teknolojisi ve stringer makineleri kullanılmaktadır. Panel çerçeveleme işlemleri silikon kullanılarak yapılmaktadır. Şirket, tek yüzlü ve çift yüzlü paneller üretmektedir. Çift yüzlü panellerde şeffaf backsheet kullanarak daha hafif ve maliyeti daha düşük paneller üretmektedirler. AR-GE ekibiyle birlikte enerji sektörünü yakından takip etmekte olup, üretim kapasitesini 1.2 GWh'e çıkarmayı hedefliyor.

Yerli hücre üretimi ve Top-CON teknolojisine geçiş de önemli konular arasında yer almaktadır. Bakırlar Enerji, şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir olma konusunda iddialıdır. Yatırımcılara fabrikalarını tanıtmakta ve üretim süreçlerini göstermektedirler.

Bakırlar Enerji, 25 yıllık sanayi ve üretim tecrübesine sahip olan Bakırlar Tekstil'in enerji şirketi olarak hizmet veriyor. Şu anda devam eden bir saha projesiyle birlikte 50 MW kapasiteye sahip. Şirketin idari binasının kapalı otoparkının üstü güneş panelleriyle kaplanmış ve buraya şarj istasyonu eklenmesi planlanmaktadır. Toplamda 1300 çalışanı olan bir şirket grubuna sahiptir. Gelecek yıl içinde yıllık üretim kapasitesini 600 MW'dan 1.2 GW'a çıkarmayı hedeflemektedir.

Şirketin üretim sürecinde bazı avantajlara sahip; bunlar arasında antireflektif cam kullanımı, kompleks stringer makineleri, tahribatsız lazer kesim yöntemi ile half cut teknolojisi, homojen lehimleme işlemi sağlayan auto bussing makinesi, cam-cam panellere göre daha hafif ve saha maliyetlerini azaltan şeffaf backsheet kullanılan çift taraflı üretim yapabilen bifacial paneller, son teknoloji ve çift katlı laminasyon makineleri, tam yalıtkanlı panel üretiminde silikon kullanımıyla çift taraflı bant kullanmayan çerçeve makinesi, ve A++ ışık kaynağıyla güneşi daha iyi simüle eden IV test cihazı bulunmaktadır.