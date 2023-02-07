Bakanlık açıkladı: Telefon ve internet ücretsiz oldu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Bununla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deprem gölgesindeki vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için GSM operatörlerine talimat verdi. İşte detaylar!

Bakanlık, deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendiğini söyledi

Dün itibariyle meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede çeşitli iletişim sorunları oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bölgede kesintisiz iletişimin olması için ücretsiz internet ve arama hizmeti sunduklarını açıkladı. Bunun yanı sıra bölgedeki vatandaşların banka borçları da ertelendi.

1??Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) February 6, 2023

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada GSM operatörlerinin kapasitelerini artıracaklarını söyledi. Bunun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bölgedeki vatandaşlar için ücretsiz hizmetler sunduklarını da açıkladı.

Deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan tesisler!

Açıklamasında bölgedeki tüm vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet yüklendiğini belirtti. Ayrıca tüm operatörlere talimat verildiğini ve borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatların da görüşmeye açıldığını ekledi. Bunun yanı sıra bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Depremle ilgili olarak operatörler de yardımlar yapıyor. Turkcell, "Afette zarar gören baz istasyonlarımızı hızla hizmete alırken bölgeye çok sayıda mobil baz istasyonları, jeneratörler, uydu hizmeti verebilen mobil araçlar ve çevre illerden ekipler sevk ediyoruz. (…)" dedi

Vodafone ise " (…) Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımlanmaktadır. Afet bölgesinde fatura borcu nedeniyle GSM hatları kapalı/kısıtlı olan müşterilerimizin hatları acil iletişim ihtiyaçları için açılmıştır." ifadesini kullandı.

Türk telekom, "Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem bölgesine çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk etti. Ayrıca vatandaşların akıllı cihazları için Türk Telekom mağazalarında taşınabilir şarj cihazı desteği sağladığı bildirildi." açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte Türkiye Bankalar Birliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada deprem bölgesinde olumsuz etkilenen banka müşterileri, talepleri durumunda 6 ay sonrasında erteleme yapabilecek. Bu durum bankalara vadesi gelmiş ve 6 ay içinde vadesi gelecek borçlar için geçerli olacak.

Ayrıca RTÜK'ten de bir adım geldi. RTÜK, deprem bölgesi olarak belirlenen 10 ildeki tüm radyo ve televizyon kanallarının kanal ve frekans ücretlerini, yıllık kullanım ücretlerini, gecikme faizlerini ve lisans taksitlerini 3 aylık erteledi.

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