28. Dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belli oldu. Peki yeni bakanlar hangi sosyal medyaları kullanıyor? İşte bakanların sosyal medya hesapları!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi geçtiğimiz günlerde sona erdi ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen milletvekili yeminlerinin ardından ise kısa süre önce 28. Dönem Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi belli oldu. Peki yeni bakanlar hangi sosyal medya hesaplarını kullanıyor?

İşte bakanların sosyal medya hesapları!

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

Kabineye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak giren Cevdet Yılmaz, daha önce Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı. Yılmaz'ın yalnızca Twitter ve Instagram hesabı bulunuyor.

Instagram: @cevdetyilmaz761 (Tıkla)

Twitter: _cevdetyilmaz (Tıkla)

Yılmaz Tunç (Adalet Bakanı)

Bekir Bozdağın'ın yerine geçen Yılmaz Tunç, yeni Adalet Bakanı oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup, Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında yapan Yılmaz Tunç, görünen o ki Instagram ve Twitter hesabını aktif kullanıyor.

Instagram: @yilmaztunc (Tıkla)

Twitter: @yilmaztunc (Tıkla)

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Hakan Fidan (Dışişleri Bakanı)

Daha önce Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı olarak görev yapan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı koltuğuna oturdu. Herhangi bir sosyal medya hesabı ise bulunmuyor ancak açılacağı tahmin ediliyor. Zira bundan önce MİT Müsteşarı olduğu için herhangi bir sosyal medya kullanmıyor olabilir.

Mahinur Özdemir Aktaş (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı unvanıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesine giren Mahinur Özdemir Aktaş, Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da master yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevinden önce Cezayir Büyükelçiliği yapıyordu. Mahinur Özdemir Aktaş, Instagram ve Twitter kullanıyor.

Instagram: @mahinurozdemir (Tıkla)

Twitter: @mani_nur (Tıkla)

Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Vedat Işıkhan, şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak da görev yapmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Vedat Işıkhan'ın herhangi bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.

Alparslan Bayraktar (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak kabineye giren Alparslan Bayraktar, bundan önce Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yaptı. Şu anda, Bakanlıkla beraber Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını da yürütmektedir. Alparslan Bayraktar, yalnızca Instagram kullanıyor.

Twitter: @aBayraktar1 (Tıkla)

Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı)

Gençlik ve Spor Bakanı seçilen Osman Aşkın Bak, 65. Hükümette de bu görevi yaptı. Mevcut olarak NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı da yapan Osman Aşkın Bak, Twitter ve Instagram hesaplarını aktif olarak kullanıyor.

Instagram: @oaskinbak (Tıkla)

Twitter: @OA_Bak (Tıkla)

Mehmet Şimşek (Hazine ve Maliye Bakanı)

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesine Hazine ve Maliye Bakanı olarak giriş yapan Mehmet Şimşek, 2009 – 2015 yılları arasında da Maliye Bakanı oldu. Alanında pek çok çalışma yapan Mehmet Şimşek, Instagram ve Twitter platformlarını kullanıyor.

Instagram: @memetsimsek (Tıkla)

Twitter: @memetsimsek (Tıkla)

28. Dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belli oldu!

Ali Yerlikaya (İçişleri Bakanı)

2018 yılında İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı) görevine getirildi. Daha önce yine İçişleri Bakanlığı'nda, Mali Müşavirlik yaptı ve 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesapları şunlar;

Instagram: @aliyerlikaya.vali (Tıkla)

Twitter: @AliYerliKaya (Tıkla)

Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı)

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Mehmet Nuri Ersoy, yeni Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atılan Ersoy, Twitter ve Instagram kullanıyor.

Instagram: @mehmetersoytr (Tıkla)

Twitter: @MehmetNuriErsoy (Tıkla)

Yusuf Tekin (Milli Eğitim Bakanı)

Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesine Milli Eğitim Bakanı olarak girdi. Mahmut Özer'in yerine geçen Tekin, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Yusuf Tekin, yalnızca Twitter kullanıyor.

Twitter: @Yusuf__Tekin (Tıkla)

Yaşar Güler (Milli Savunma Bakanı)

2018 yılından bu yana Genel Kurmay Başkanlığı yapan Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanı olarak terfi etti. Hulusi Akar'ın yerine göreve gelen Güler'in 1974 yılında orduya katılmasıyla askeri kariyeri başladı. Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.

Fahrettin Koca (Sağlık Bakanı)

Fahrettin Koca, 28. Dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki Sağlık Bakanı görevine devam ediyor. Kendisi, diğer bakanların aksine YouTube platformunu da aktif olarak kullanıyor. İşte Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesapları:

Instagram: @drfahrettinkoca (Tıkla)

Twitter: @drfahrettinkoca (Tıkla)

YouTube: @SBFahrettinKoca (Tıkla)

Mehmet Fatih Kacır (Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak göreve getirilen Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitimini, 2008 yılında Onur derecesiyle tamamladı. Teknoloji ve Sanayi alanında pek çok çalışmaya imza atan Mehmet Fatih Kacır, Instagram ve Twitter kullanıyor.

Instagram: @mfatihkacir (Tıkla)

Twitter: @mfatihkacir (Tıkla)

İbrahim Yumaklı (Tarım ve Orman Bakanı)

Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin yerine geçen İbrahim Yumaklı, yeni Tarım ve Orman Bakanı oldu. Nisan 2020'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor.

Ömer Bolat (Ticaret Bakanı)

Ticaret Bakanı olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesine giren Ömer Bolat, bundan önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ömer Bolat, yalnızca Twitter kullanıyor.

Twitter: @omerbolatTR (Tıkla)

Abdulkadir Uraloğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı)

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Adil Karaismailoğlu'nun yerine geçen Abdulkadir Uraloğlu, aynı zamanda bir inşaat mühendisiyken, Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) görevini de yürütmektedir. İşte Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesapları;

Instagram: @uralogluabdulkadir (Tıkla)

Twitter: @a_uraloglu (Tıkla)

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