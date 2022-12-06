Bakan Varank'tan teknolojiye tam destek

Alanında yaptığı başarılı işleri aldığı birçok ödülle taçlandıran başarılı iş adamı Haksoy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Kocaeli Başkanı Hakan Özsoy, yeni oluşumu NETROB Teknolojileri A.Ş.'yi, geliştirmekte oldukları ARGE projeleri hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunum gerçekleştirdi.

BAKAN VARANK'A SUNUM

Yönetim Kurulu olarak sunum yaptıktan sonra konuşma yapan Hakan Özsoy, "Sayın Mustafa Varank'a geliştirmekte olduğumuz ARGE projelerimiz hakkında sunumumuzu gerçekleştirdik. Kendisinin projelerimize olan destekleri için teşekkür ederiz. NETROB, kurulduğu 2012 yılından bu yana global otomotiv ve yan sanayi sektöründe başarıyı hedefleyen bir şirkettir. Büyük OEM ve son kullanıcı firmalarına uçtan uca endüstriyel otomasyon sistemleri ve çözümleri, robotik hatlar, fikstürler ve konveyör sistemleri sunmaktadır. Dünya çapında 'üretim için endüstriyel zeka' fikri ile organizasyonunu genişletme hedefiyle yoluna devam etmektedir" dedi.