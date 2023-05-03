Bakan Varank'tan 14 Mayıs seçimleri için önemli çağrı: Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te açılışı yapılan 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki çıtasını yükseltecek her atılımın çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 14 Mayıs'taki seçimler için katma değerden yana olanların seçilmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " 14 Mayıs'taki tercih çok önemli. Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek. Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar nasıl doğru tercih yapıldı ise yine doğru tercih yapılacaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Erkul ailesinin iş birliğiyle yapılan 'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Varank ve katılımcılar konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılan bilim merkezini ziyaret etti.