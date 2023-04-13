Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Togg ile katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finaline yerli otomobil Togg ile katıldı. Bakan Varank, yerli otomobilin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, muhalefetin yerli ve milli projelere eleştirilerine de yanıt verdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finaline yerli otomobil Togg ile gelen. Bakan Varank, "Aracı şehir içinde, otoyolda kullandığınızda, vatandaşlarımız kornalara basıyorlar, alkışlıyorlar, el sallıyorlar. Aracı park ettiğinizde yolun ortasında durup fotoğraf çektirenler var. Bu heyecanı yaşamak, vatandaşlarımızın bu kadar heyecan duyduğunu görmek gerçekten gurur verici" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finaline yerli otomobil Togg ile geldi. Alanda bulunan yarışmacılar ve görevliler yerli otomobile büyük ilgi gösterdi. Bazı kişiler Togg'a dokunarak yakından incelerken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. Alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, yerli otomobil nedeniyle yaşadığı gururu dile getirerek, "Şundan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bakın aracı şehir içinde kullandığınızda, otoyolda kullandığınızda emin olun vatandaşlarımız kornalara basıyorlar, alkışlıyorlar, el sallıyorlar ve arabayı bir yere park ettiğinizde yolun ortasında durup arabanın yanına gelip fotoğraf çektirenler var, inceleyenler var. Demek ki milletimiz Türkiye'nin bu kabiliyeti geliştirmesini yıllardır bekliyormuş. 60 yıllık hayalimiz derken aslında biz doğru bir noktaya parmak bastırıyoruz. Bu heyecanı yaşamak, vatandaşlarımızın bu kadar heyecan duyduğunu görmek gerçekten gurur verici. Gençlerimize de inşallah bu heyecanı yaşatacağız" dedi.