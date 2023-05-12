Bakan Varank: Çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile KOBİ'leri bir araya getireceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımızın öncülüğünde 'Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri' çağrısı açıyoruz. 270 milyon lira bütçeli bu çağrıyla çip ihtiyacı olan büyük firmalarla, çip tasarımı yapan küçük firmaları, KOBİ'leri bir araya getireceğiz. Yerli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesine destek olacağız" dedi.

Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze yerleşkesinde çip üretim tesisinin yatırım imza törenine katıldı. Bakan Varank, yerli çip tasarımlarının geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri' çağrısına çıktığını belirterek, "270 milyon lira bütçeli bu çağrıyla çip ihtiyacı olan büyük firmalarla çip tasarımı yapan küçük firmaları, KOBİ'leri bir araya getireceğiz. Yerli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesine destek olacağız. Bu sayede büyük üreticilerimiz yerli ve milli olarak tasarlanmış bu çipleri kullanmaya başlayacak. Böylece ekosistem daha da gelişecek, Türkiye'nin katma değerli alanlarda dünyadaki varlığı ön plana çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin çip kapasitesinin arttırılması, ekosistemin geliştirilmesi ve entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke geneline yayılması hedefiyle 'Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri-Entegre Devre Tasarımı Projeleri Çağrısı' açıldı. Çağrı kapsamında ortaya çıkacak ürünü kullanacak en az bir kullanıcı ile çip tasarımı gerçekleştiren en az bir tasarımcı firma bir araya gelecek. Bu iş birliği sonucu ortaya çıkan ürün ve ticarileşme odaklı tasarım projeleri desteklenecek. Çağrı ile öncelikli olarak elektrik-elektronik sanayi, otomasyon ve dijital dönüşüm teknolojileri ve mobilite teknolojilerine yönelik projelere destek sağlanacak. Böylece bu alanlarda katma değer artırılacak ve fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait çipler ürünlerde kullanılmaya başlayacak.

Görüntü dökümü:

- TÜBİTAK yerleşkesi

- Çip üretimi

- Bakan Varank'ın açıklaması

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Haber: ANKARA,