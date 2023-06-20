Bakan Uraloğlu: Mobil abone sayımız 90 milyonu aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mobil abone sayımız 90 milyonu, mobil penetrasyon oranımız ise yüzde 100'ü aşmış durumdadır. 90,6 milyon genişbant abonemiz mevcuttur" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mobil abone sayımız 90 milyonu, mobil penetrasyon oranımız ise yüzde 100'ü aşmış durumdadır. 90,6 milyon genişbant abonemiz mevcuttur" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleşen 'Türk Devletleri Teşkilatı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlar Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda öne çıkan gündem maddeleri arasında; siber güvenlik, e-Devlet, uydu iletişimi ve fiber altyapının geliştirilmesi konuları yer aldı.

Bakan Uraloğlu, Dijitalleşme Merkezi'nin kurulmasıyla Türk Metaverse'ün oluşturulmasının ülkelerin teknolojik gelişimine ve ilerlemesine de katkı sağlayacağına inandığını kaydederek, "Amacımız Türk devletlerinin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve Metaverse dünyasında söz sahibi olmasını sağlamaktır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.