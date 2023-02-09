Bakan Özer, deprem bölgelerindeki eğitim öğretim programı hakkında konuştu!
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Deprem felaketiyle birlikte eğitim öğretim de oldukça zarar gördü. Bakan Özer, bu zararı azaltmak adına çözümleri açıkladı.
Büyük bir yıkıma yolan açan deprem felaketinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Öyle ki en çok yara alan alanların başında eğitim öğretim geliyor. Tüm ülkede eğitim öğretime 1 hafta ara verilmişti. deprem bölgelerindeki öğrenciler için planlamalar sürüyor.
Özer: "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak."
NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki eğitim öğretime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, deprem bölgelerinde 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacağını söyledi. Bakan, yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan öğrencilerin (velilerinin) istemeleri halinde kendi seçecekleri illerde yer alan okullara nakil işlemleri yapılabileceğini açıkladı.
Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı;
Ölü sayısı: 14 bin 351
Yaralı sayısı: 63 bin 794 – Önceki açıklamaya ait.
Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 – Önceki açıklamaya ait.
Kurtarılan kişi sayısı: 8 bin+
Toplam arama-kurtarma personel sayısı: 103 bin 800
Deprem bölgesindeki iletişim sorununu Aksungur İHA çözüyor!
Deprem bölgeleri için AFAD numaraları;
-AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
-AFAD Hatay: 0326 112 0000
-AFAD Maraş: 0344 221 4991
-AFAD Antep: 0342 428 1118
-AFAD Adana: 0322 227 2854
-AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
-AFAD Urfa: 0414 313 7290
-AFAD Malatya: 0422 212 8432
-AFAD Mardin: 0482 212 3740