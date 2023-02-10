Bakan Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması geldi. İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 104 saatlik bir süre geçti. Şu ana dek 18 bin 342 ölü ve 74 bin 242 yaralının olduğu 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle birlikte ülkemizde depremden etkilenenlerin halihazırda yaşadıkları ve gelecekte yaşayacakları sorunların önüne geçmek için çalışmalar başladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması geldi.

Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları son hız devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den LGS ve YKS açıklaması geldi.

Bilindiği üzere Bakan Özer, dün NTV'nin canlı yayınına bağlandı ve deprem bölgelerinde 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacağını söyledi. Aynı zamanda öğrencilerin istemeleri halinde kendi seçecekleri illerde yer alan okullara nakil işlemleri yapılabileceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü futbolcuların Türkiye'ye deprem desteği artıyor!

Konuyla ilgili kısa bir süre öne bir açıklama daha yapan Bakan Özer, bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından, YKS'ye gireceklerin de 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle;

"Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız"

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!