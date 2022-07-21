Bakan müjdeyi verdi! Türkiye'de 5G dönemi resmen başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzun zamandır beklenen altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını söyledi. Bu doğrultuda, Temmuz ayı bitmeden pilot bölge olarak seçilen İstanbul Havalimanı içerisinde 5G hizmeti verileceği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı içerisinde 5G hizmeti verilecek!

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 29 Temmuz Cuma günü İstanbul Havalimanı içerisinde bir lansman düzenlenecek ve burada 5G hizmeti resmen hayata geçirilecek. Bununla birlikte 2G'nin de ömrünü tamamladığı söylendi.

Tabii 2G hizmetini uzun bir süredir kimse kullanmıyor. 90'ların sonunda imzalanan 2G imtiyaz anlaşması neticesinde Turkcell ve Vodafone 2023, Türk Telekom ise 2026 yılına kadar kullanmaya devam edebilecek. Fakat bugünkü açıklama sonrasında belirtilen tarihlerden daha önce fişinin çekileceği anlaşıldı.

https://shiftdelete.net/5g-ucaklar-icin-tehlike-yaratiyor-iddiasi-abdyi-salladi

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2053 vizyonunu açıkladı. Burada 5G ve fiber internet altyapılarına da değinildi. Buna göre, Temmuz ayı bitmeden hayata geçirilecek olan 5G hizmeti, önümüzdeki 30 yıl boyunca tüm ülkeye yayılacak.

Tabii 2053 tarihi yanıltıcı olabilir. Zira önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni pilot bölgelerle birlikte büyük şehirlerde yayılmaya başlayacak. 2030'a gelene kadar da 4.5G kadar olmasa da iyice yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye'nin en ücra köşesine gelişi için ise belirtildiği gibi 20-30 yıl gerekebilir.

5G'de 1 yıl gecikmenin maliyeti 120 milyar TL! – Vodafone CEO'suyla Türkiye'de 5G'yi konuştuk! Başlıklı videomuzu aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak izleyebilirsiniz.

5G, 2025'te mi? Turkcell'in 5D açılımını ve 5G'yi konuştuk! Başlıklı videomuzu aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak izleyebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Teknoloji