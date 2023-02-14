Bakan Kurum'dan inşaat faaliyetleri ile ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen şehirlerdeki inşaat faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.

10 ili ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen deprem ile ilgili çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen şehirlerdeki inşaat faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.

Depremden etkilenen şehirlerdeki inşaat faaliyetlerine ay sonunda başlanacak

Deprem Koordinasyon Merkezin'de basın açıklaması yapan Kurum, arama kurtarma ekiplerinin enkazdan bir kişiyi daha canlı olarak çıkardığını duyurdu. Gaziantep'teki can kaybının 3.729'a ulaştığını belirten Kurum, enkazdan 15.010 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

AFAD'ın öncülüğünde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizden Kurum, " Gaziantep'te 23.000 personel ile vatandaşlarımızın barınma ve gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. 159. ve 170. saatlerde enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlarımız ülkemize moral oldu. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşya, taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere maddi ve manevi tüm yardımlar ile vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

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İslahiye ve Nurdağı ilçe merkezlerinde depremzedeler için konteyner kent kurulduğunu belirten Kurum, merkezde ve ilçelerde 130.000 kişiye geçici barınma hizmeti sağladıklarını söyledi. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalıştıklarının altını çizen Kurum, cuma gününa kadar Gaziantep'in tamamına doğal gaz vermeyi planladıklarını belirtti.

Altyapı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kurum, "Elektrik ve su ile ilgili yaşanan sorunların bir bölümünü giderdik. İslahiye'de 68, Nurdağın'da ise 35 köye elektrik verdik. Gaziantep genelinde doğal gaz vermeye başladık. Kamu kurumları ve hastaneler başta olmak üzere birçok farklı yere elektrik, doğalgaz ve su ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.