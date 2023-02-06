Bakan Kirişci, depremden sonra barajların durumu hakkında açıklama yaptı!

Bugün Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Bundan Hatay, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer çevre iller de etkilendi. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, depremden sonra barajların durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kirişçi, barajların durumu hakkında açıklama yaptı!

Canlı yayında açıklama yapan Bakan Vahit Kirişçi, deprem bölgesinde toplamda 140 adet baraj olduğunu ve bunlardan 34 tanesinin kritik önemde olduğunu ifade etti. Öte yandan herhangi bir sorun oluşmaması için incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Son yapılan açıklamalara göre güncel olarak 1.762 can kaybı ve 11 bin 119 yaralı bulunuyor. Öte yandan AFAD verilerine göre deprem bölgesinde arama ve kurtarmada 9 bin 698, Psikolojik destek için 730, Gıda ve beslenme içinse 975 personel görev alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce açıkladığı kararla, 12 Şubat 2023'e kadar yas ilan edildiğini açıkladı. 7 gün boyunca bayraklar yarıya indirilecek.

Deprem bölgelerindeki geçici barınma merkezleri açıklandı!

Deprem anında yalnızca yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeyi ve panik yapmadan yalnızca 112'yi aramayı ihmal etmeyin. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.