Bakan Kacır: Uzay Meraklilarini Bekliyoruz

BAKAN KACIR: UZAY MERAKLILARINI BEKLİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotun 25-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da bir araya geleceği zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kacır, "Dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların da katılacağı etkinlik için Türkiye'nin seçilmesi, Milli Uzay Programı'nın meyvelerinin toplaması bakımından önemli. Bütün uzay meraklılarını bekliyoruz. Gençlerimizin, hayallerinin peşinden gitmesi, geleceğin uzay yolcularının onların arasından çıkacağını bilmeleri gerekiyor. Geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknolojinin genç neferleri arasından yetişiyor. Biz de gençlerimizi ve uzaya ilgi duyan milletimize her zaman söylediğimiz gibi sizlerle birlikteyiz, desteklerimizle her zaman yanınızdayız" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin, Milli Uzay Programı doğrultusunda uzaya dair gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken uzay alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Orta Vadeli Program'da da Milli Uzay Programı çerçevesinde izleyeceğimiz politikayı vurguladık. Program çerçevesinde, Türkiye'deki uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini koordine ederek, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.