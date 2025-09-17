TEKNOFEST Başladı: Türkiye'nin AR-GE İlerlemesi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Festivalde gerçekleştirilen TÜRKPATENT ISIF 2025 10'uncu Uluslararası Buluş Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin AR-GE İnsan Kaynağını 29 binden 291'in üzerine çıkardık. Türkiye'de Teknopark'ların sayısını 2'den 113'e. Teknopark'larda faaliyet gösteren, inovasyon odaklı çalışan şirketlerimizin, girişimlerimizin sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardık. Araştırma geliştirmeye milli gelirimizden ayırdığımız payı, binde 5'ten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da bugün kapılarını açtı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde TÜRKPATENT ISIF 2025 10'uncu Uluslararası Buluş Fuarı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

'10'UNCU ULUSLARARASI BULUŞ FUARI DÜZENLEMEKTEN BİR MUTLULUK DUYUYORUZ'

Burada bir konuşma yapan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Bugün burada 10'uncu Uluslararası Buluş Fuarı düzenlemekten bir mutluluk duyuyoruz. Bizim için de bir heyecan bu sene 10'uncuyu düzenlememiz. Bugüne kadarki düzenlenen en fazla kalabalık buluşçunun olduğu bir fuar oldu bu. Bu çalışmamızda da bu fuarımızda 9 metrekare alanda; 22 ülkeden 79 yabancı buluştu. 391 yerli buluşçu olmak üzere toplam 470 buluş sergilendi" dedi.

'TEKNOFESTLER TÜRKİYE'NİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUNDA ÇOK EŞSİZ BİR YERE SAHİP'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknofestler, gerçekten Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda çok eşsiz bir yere sahip. Türkiye'nin tam bağımsızlık, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğunda Türk gençliğinin Teknofest kuşağının ayrıcalıklı bir rolü var. Bizler de her daim tüm platformlarda özellikle gençlerimizin ve siz buluşçularımızın önünü açmaya, Türkiye'nin AR-GE İnovasyon yolculuğunu hızlandırmaya gayret ediyoruz. İşte Uluslararası Buluş Fuarı da bu yıl 10'uncusuna imza attığımız bu büyük organizasyon da bu çabalarımızın bir parçası. Türk Patent ve Marka Kurumumuzun ev sahipliğinde bu yıl 23 ülkeden 470 buluşçuyu burada misafirlerimizle bir araya getiriyor ve düzenleyeceğimiz yarışmayla aralarından bazılarını ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki burada tüm misafirlerimiz, tüm katılımcılar çok keyifli zamanlar geçirecekler. ve yine ümit ediyorum ki; buluşlar sadece dosyalarda kalmayacak. Yine burada düzenlenecek etkinliklerle özellikle bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Demo Day ile birlikte sanayi ile üreticilerle buluşacak ve ekonomik kıymete, ekonomik değere dönüşecekler" dedi.

'FİKRİ MÜLKİYETE ÇOK KAYNAK AYIRDIK. ÇOK YATIRIM YAPTIK'

Bakan Kacır, "Bizler son 23 yılda Türkiye'de hem araştırma geliştirme inovasyon altyapısını hem de Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini güçlendirmek için çaba gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dev bir araştırma, geliştirme, inovasyon ekosistemi inşa ettik. Türkiye'nin AR-GE İnsan Kaynağını 29 binden 291'in üzerine çıkardık. Türkiye'de Teknopark'ların sayısını 2'den 113'e. Teknopark'larda faaliyet gösteren, inovasyon odaklı çalışan şirketlerimizin, girişimlerimizin sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardık. Araştırma geliştirmeye milli gelirimizden ayırdığımız payı, binde 5'ten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık. Türkiye bugün, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkeleriyle milli gelirinden araştırma geliştirmeye ayırabildiği pay açısından eşit düzeye erişti. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Bu dönemde fikri mülkiyete çok kaynak ayırdık. Çok yatırım yaptık. Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzunu, tescilli fikri mülkiyet sayısını 93 binden 2 milyona yükselttik. Bir yılda Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısını sadece 414 iken şimdi 10 binin üzerine çıkardık. Attığımız bu adımlarla hep birlikte hayata geçireceğimiz yeni projelerle bu yolculuğu güçlendirerek devam ettireceğiz. ve buluşçularımızın projeleri, hayalleri, AR-GE çabaları adım adım ekonomik değere dönüşecek ve Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hızlandıracak. Türkiye güçlendikçe, insanlık yararına teknoloji çabaları kuvvetlendikçe inanıyorum ki yeryüzü daha yaşanabilir olacak" ifadelerini kullandı.