Bakan Kacır: Türkiye 2 Milyonun Üzerinde Fikri Mülkiyete Sahip

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması standında gerçekleştirilen Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır'ın yanı sıra bakan yardımcısı ve Türk Patent Başkanı Muhammed Zeki Durak ve öğrenciler katıldı. 1 Mayıs - 15 Aralık 2024 tarihleri 4. Patentle Türkiye - Üniversiteler Patent Yarışması kapsamında 55 farklı ilden, 101 farklı üniversiteden alınan 800 patent başvurusunda patent verilmesine karar verilen 15 farklı ilden toplam 50 başvuru, alanında uzman jüri tarafından incelendi. Jüri değerlendirmesi neticesinde en yüksek puana sahip ilk 20 patent, ödül almaya hak kazanmıştır. Gerçekleştirilen ödül töreninde Bakan Kacır tarafından yarışmanın birincisine 100.000 TL, ikincisine 80.000 TL, üçüncüsüne 60.000 TL, dört, beş ve altıncısına 50.000 TL, yedi, sekiz, dokuz ve onuncusuna 40.000 TL ve sonraki 10 öğrenciye 30.000'er TL olmak üzere toplam 850.000 TL ödül verildi.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE FİKRİ MÜLKİYETE SAHİP BİR ÜLKEYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST'teyiz. TEKNOFEST her bir köşesinde ayrı bir heyecanın, ayrı bir coşkunun olduğu dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir etkinlik. Böyle bir etkinliği 8 yıldır gerçekleştiriyor olmaktan, 13. kez Türk milletini ve dünyanın dört bir yanından aramızda bulunan misafirlerimizi Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi heyecanıyla buluşturuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. TEKNOFEST'ler gerçekten milli teknoloji hamlesi yolculuğumuza özellikle genç kuşakların TEKNOFEST gençliğinin katılımı için önemli fırsatlar sunuyor. Bizler ilk yılımızdan bu yana TEKNOFEST'lerde teknoloji yarışmaları gerçekleştiriyoruz. İlk yıl 14 yarışma düzenlemiş, bu yarışmalarda 20 bin yarışmacımızın projelerine şahitlik etmiştik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 64 yarışmaya 550 binden fazla takımda 1 milyon 200 bin yarışmacımız katıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora hep birlikte imza atıyoruz. Tabii teknoloji geliştirme süreçlerinin en önemli bileşenlerinden biri de fikri mülkiyet. Türk Patent ve Marka Kurumumuz ve bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini büyük bir ivmeyle yükseltiyor. 22 yıl öncesinde Türkiye'nin fikri mülkiyet portföyü yaklaşık 93 bindi. Şimdi 2 milyonun üzerinde fikri mülkiyete sahip bir ülkeyiz. O dönemlerde bir yıl boyunca Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumumuza 10 binden fazla patent başvurusu yapıldı. Bu yükselişi patentli Türkiye yarışmamızda da görüyoruz. İlk yıl 500'e yakın patent başvurusu yapılmışken bu yarışmada bu yıl 800'ü aştık" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE TEKNOPARKLARIN SAYISINI 2' DEN 113'E YÜKSELTTİK

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Türk gençliğinin araştırma geliştirme inovasyon yolculuğunda attığı adımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden biri olan fikri mülkiyet hazinemiz büyümeye devam edecek. Biz bu yolda gençlerimizin buluşçularımızın her daim yanında olacağız. 22 yılda dev bir AR- GE ekosistemi inşa ettik. Türkiye'de teknoparkların sayısını 2' den 113'e yükselttik. Teknoparklarda AR-GE yapan firma sayımızı girişim sayımızı 56'dan 11 bin 500'e çıkardık. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 bine yükselttik. Bütün bunlar gelecek adına bizler için umut vesilesi. Bu yarışmada buluşlarıyla yarışan ve birazdan ödüllerini tevcih edeceğimiz buluşçularımız ve bu yolculuğa katılan tüm gençlerimiz, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız hep birlikte Türkiye'yi teknolojide tam bağımsızlık hedeflerine taşıyacak ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi