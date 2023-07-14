Bakan Kacır: Togg, yıl sonuna kadar 20 bin araç piyasaya sürecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg, 2032'ye kadar 1 milyon araç üretecek. Bu yıl sonuna kadar da 20 bin araç piyasaya sürmüş olacak" dedi.

Bakan Kacır, bakanlıkta düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kacır, kamunun araç ihtiyacının karşılanmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Aslında 15 yıllık bir projeksiyon yaptık ve bu ihtiyacın bir bölümünün yerli marka, milli marka, yeni nesil, çevreci, sıfır emisyonlu, elektrikli otomobille Togg'la karşılanmasını planladık. 30 bin araçlık bir alım garantisi verdik. Bizim kamu olarak 30 bin araç alacağımız bu dönemde 2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek. Yani aslında üreteceği araçların yüzde 97'sini piyasaya satacak, yüzde 3'ünü biz kamu olarak almış olacağız. Ama tabii o 30 bin araçlık alım garantisi Togg'un finansman imkanlarına çok ciddi katkı sundu" dedi.

Bakan Kacır, sanayicilerin krediye erişim sürecinin de gelecek dönemde biraz daha iyileşmesini öngürdüklerini belirterek, "Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele; çok kritik, çok önemli, bu konuda zaten herkes üzerine düşen adımları atıyor. Ama şu da bir gerçek; enflasyonla mücadelenin ana unsurlarından biri, arzı, arz kanalını büyütmektir, sanayi yatırımlarını hızlandırmaktır, bu anlamda sanayinin yatırım süreçlerinde finansman imkanlarını her zaman desteklemeye gayret edeceğiz. Sanayicilerin gönülleri ferah olsun. Önülmüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye daha adil yaklaşacağını umuyoruz. Türkiye, Avrupa için bir kazançtır, bir fırsattır. Güçlü Türkiye, Avrupa'yı da güçlü kılar. Biz en yoğun ticari iş birliklerimizi Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz, biz bir Gümrük Birliği ülkesiyiz. Ümit ediyorum önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da önemli adımlar atılır" ifadelerini kullandı,