Bakan Kacır: TOGG, Dijital ve Yeşil Dönüşümün Örneklerinden Biridir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin yeni teknoloji sahalarında küresel pazarda söz sahibi olmayı hedeflediğini ifade etti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kamu destekli özel sektör girişimi olan Togg ; verimliliğin, dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarının en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde TOGG gibi yenilikçi lider teknoloji girişimleri çıkarmayı hedefliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde, batarya teknolojilerinde, endüstriyel robotlar alanında kısacası dijital ve yeşil dönüşümün verimlilikle buluştuğu yeni teknoloji sahalarında küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Bakan Kacır, Ankara'da gerçekleşen ' Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) 64'üncü Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Son 20 yılda TÜBİTAK'ın destek programları kapsamında yeşil dönüşüm alanında 2 bin 200'den fazla projeye 5,8 milyar TL destek sağladıklarını ifade eden Bakan Kacır "Ülkemizin güçlü üretim altyapısının daha yeşil ve rekabetçi bir yapıya kavuşması adına organize sanayi bölgelerimizi yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürüyoruz. OSB'lerimizde yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için 300 milyon dolarlık finansman ile 'Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi' başlattık. Bu kapsamda yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanım, GES, sıfır atık, biyogaz tesisi gibi alanlarda projeleri destekleyeceğiz" dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ İLE STRATEJİK BİR İŞ BİRLİĞİ KURDUK'

Kısa süre için de hayata geçirecekleri 'Yeşil Dönüşüm Destek Programı' ile sanayinin yeşil dönüşümünü sağlayacaklarını ifade eden Bakan Kacır "Enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, hammadde verimliliğinin artırılması, atıkların azaltılması gibi uygulamaları öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz. Verimlilik alanında uluslararası iş birliklerinin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. 2020 yılının başında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından kurulan MEXT Teknoloji Merkezi ile Dünya Ekonomik Forumuna bağlı 'Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katıldık. Böylece dijital dönüşümde küresel trendleri yakından takip etmemizi sağlayacak büyük bir adım attık. 7,5 milyar avro bütçeli 'Dijital Avrupa Programı'na katılım sağlayarak Avrupa Birliği ile stratejik bir iş birliği kurduk. Bu program, yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zeka gibi alanlarda önemli altyapıların kurulumuna ve insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayacak. Çağımız dünyasında uluslararası iş birlikleri hayati önem taşıyor" diye konuştu.

'KITALARARASI BİR KÖPRÜ VAZİFESİNE SAHİBİZ'

Türkiye olarak iş birliklerini önemserken, kazan kazan anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Bu noktada jeopolitik konumumuz gereği kıtalararası bir köprü vazifesine sahibiz. Bölgesinde güç sahibi, dünya sahnesinde sözü geçen bir Türkiye'nin doğudan yükselen güneşi, Asya'nın yükselişini görmemesi düşünülemez. Bu nedenle; Asya ülkeleri ile birçok alanda önemli iş birliklerimiz mevcut olmakla birlikte, verimlilik alanında da ortaklıklarımız söz konusu. 2020 yılında Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması'na katılım sağladık. Pandeminin etkisinde geçen bu 3 yılda, Asya Verimlilik Teşkilatı ile çeşitli araştırmalar, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları gerçekleştirdik. Türkiye ile Asya Verimlik Teşkilatı iş birliği faaliyetlerinin bu çalıştayla hız kazanacağına inanıyoruz" dedi.

'TOGG; DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ'

Bakan Kacır, ülkenin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasında, ülkenin kritik teknolojileri milli olarak geliştirmesini ve yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmasını hayati derecede önemli gördüklerini belirterek, "Küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyi ancak ve ancak güçlü bir girişimcilik ekosistemi tesis ederek sağlayabiliriz. Bu anlamda, kamu destekli özel sektör girişimi olan TOGG verimliliğin, dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarının en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde TOGG gibi yenilikçi lider teknoloji girişimleri çıkarmayı hedefliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde, batarya teknolojilerinde, endüstriyel robotlar alanında kısacası dijital ve yeşil dönüşümün verimlilikle buluştuğu yeni teknoloji sahalarında küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

AVT tarafından her yıl tüm üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen, üye ülke ekonomilerinin dinamik ihtiyaçları doğrultusunda 2 yıllık program planlamasının müzakere edilip, çalışmaların gözden geçirildiği çalıştay 2 gün sürecek.