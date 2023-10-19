Bakan Kacır: Teknofestlerle Toplumsal Seferberlik Ruhu Gelişiyor

Antalya'da düzenlenen BilimFest'in açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz. Teknofestlerle birlikte toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor. Milli özgüvenimiz yeniden diriliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali (BilimFest) etkinliğine katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte Bakan Kacır, stantları gezerek öğrencilerle sohbet edip projeleri yakından inceledi.

Festivalin açılışında konuşan Bakan Kacır, geçen yılki BilimFest'in yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği festivalde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle ilgili de konuşan Bakan Kacır, "Antalya Bilim Merkezi projemize TÜBİTAK'la birlikte 150 milyon liralık destek sağladık. Ayrıca proje kapsamında 7 farklı eğitim atölyesi kuruldu. Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedefliyoruz" dedi.Antalya Kepez Bilim Merkezi'nin, TÜBİTAK destekli 7'nci bilim merkezi olduğunu da anlatan Bakan Kacır, "9 ilimizde ise büyük ölçekli bilim merkezi kurulması projelerimiz devam ediyor. Yine il ve ilçe belediyelerimizin bilim merkezi projelerini de destekliyoruz. Bu kapsamda, 'Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı' ile 17 projeyi desteklerken, 25 yeni proje için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizin, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladığını görmekteyiz. Bilim merkezlerimizde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine ise 620 binin üzerinde gencimizin katıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Kacır, "81 şehrimizde 125'ten fazla Deneyap Teknoloji Atölyesinde 11 yaşından itibaren gençlerimizi bilimle teknolojiyle buluşturuyoruz. Teknofestlerle birlikte, gençlerimizin teknoloji ekosistemimizdeki yerini sağlamlaştırıyoruz. Gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. Teknofestlerle birlikte gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürmeleri yolunda gerekli atmosferi sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında; İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de düzenlediğimiz teknofestlerde yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçimizi ağırladık" dedi. Gençlerin bu türden festivallerle hayallerinin arkasından gittiğini belirten Bakan Mehmet Fatih Kacır, şöyle konuştu: "Teknofestlerle birlikte toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor. Milli özgüvenimiz yeniden diriliyor. Bugün, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak büyük avantaj sahibiyiz. Teknofestler genç nüfusun potansiyelini sahada göstermesini sağlıyor. Bilim festivalleri ise bu heyecanın yurdun dört bir yanında hissedilmesinde önemli role sahip." Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, BilimFest'e ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında Bakan Kacır'a verdi. (DHA)